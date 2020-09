Asti Cambia anche in bicicletta nella Settimana della Mobilità Sostenibile

Dopo la grande adesione alla “Asti Cambia Camminando!” nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 settembre, questa mattina ad Asti si è svolto il secondo appuntamento promosso da Rete Asti Cambia in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

“Asti Cambia a Due Ruote!” è stata proposta con lo stesso format della camminata: la pedalata, guidata dai volontari FIAB, è partita da quattro punti diversi ( Corso Savona, corso Alessandria, Parco E. Pastrone Lungo Borbore, Stadio Comunale Censin Bosia) per poi concludersi in centro con una pedalata tutti insieme per dare un segnale a cittadini ed amministrazione comunale che anche ad Asti è possibile una mobilità sostenibile e chiedere maggiori investimenti in piste ciclabili.

Alla partenza da corso Savona, si è presentato un nutrito gruppo di studenti della Scuola media Parini che, su proposta degli insegnanti, non hanno voluto mancare a questo momento di sensibilizzazione (nella foto).