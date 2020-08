Oggi la Milano Sanremo passa nell’Astigiano: ecco le strade chiuse

In occasione della gara ciclistica per professionisti denominata “111° MILANO – SANREMO”, organizzata da RCS Sport S.p.A. e autorizzata dalla Provincia di Asti, la Prefettura – UTG di Asti ha disposto la chiusura al traffico per sabato 8 agosto 2020 delle strade interessate dalla competizione sportiva, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti.

Il percorso di gara attraverserà, in questa provincia, il territorio dei Comuni di Cortiglione, Belveglio, Mombercelli, Castelnuovo Calcea, Moasca, Canelli e Calosso. Le strade interessate dalla manifestazione rimarranno chiuse al traffico, in entrambi i sensi di marcia, a partire dalle ore 13.30 fino alle ore 15.00 circa, ovvero mezz’ora prima del passaggio della corsa, con riapertura della circolazione ad avvenuto transito di tutta la carovana.

Il dettaglio con gli orari dei transiti nei rispettivi territori comunali è consultabile nella foto sotto oppure scaricando l’allegato cliccando qui —->>>> Cronotabella Milano Sanremo_2020