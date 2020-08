Storica giornata per gli amanti del ciclismo internazionale, per il passaggio sulle strade della provincia di Asti della 101esima edizione della Milano-Sanremo, la classicissima di primavera, che si corre oggi, sabato 8 agosto, dopo il rinvio per l’emergenza Coronavirus.

La corsa è entrata nell’astigiano alle 13.49 a Cortiglione e, dopo essere transitati per Cortiglione, Belveglio, Mombercelli, Castelnuovo Calcea, Moasca, sfiorando Canelli per passare a Calosso, in frazione Piana del Salto, ha lasciato la nostra provincia entrando in quella di Cuneo a Santo Stefano Belbo.

La prima parte di gara è stata caratterizzata da una fuga a sei. A Mombercelli il vantaggio di M. Bais (ANS), M. Boaro (AST), F. Mazzucco (BCF), A. Tonelli (BCF), D. Cima (GAZ), H. Carretero (MOV), M. Frapporti (THR) sul gruppo era di 5’58”, salito a 6.24″ a Piana del Salto. Mentre scriviamo (ore 15.20), i battistrada stanno affrontando la prima salita di questo inedito percorso, verso Niella Belbo, dopo oltre 175 km già percorsi e 4 ore e 23 di gara.

Terminata la salita, al bivio per Monesiglio il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è sceso a 4’52”.