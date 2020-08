Cisl Fp Asti: “Grazie al PD astigiano per la sensibilità dimostrata sul tema della tutela sindacale”

Riceviamo e pubblichiamo

Ringrazio il PD astigiano per la sensibilità dimostrata su un tema quale quello della tutela sindacale, sia essa collettiva o individuale. Sappiamo bene che l’offerta della loro sede è simbolica poichè la Cisl ha la sua sede in via XX settembre, ma è un’offerta che parla di accoglienza e condivisione, di vicinanza, solidarietà e rispetto. E questo fa bene a noi e ai

lavoratori che rappresentiamo.

Di questo sono grato al PD locale e ai suoi dirigenti.

Noi continuiamo a ritenere che la “casa” giusta per la tutela sindacale sia il posto di lavoro, e continuiamo a voler raggiungere questo obiettivo che sappiamo lecito ed esigibile.

Chi ci è vicino in questo percorso ha la nostra riconoscenza.

Sergio Melis

Segretario Generale

CISL FP ALESSANDRIA ASTI