PD Asti: “Perchè il Comune non ha concesso i locali alla Cisl FP?”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Ci sorprende, e crediamo di non essere i soli, che il Comune non abbia concesso i locali alla Cisl FP. Ci sorprende perché non ne abbiamo compreso bene i motivi, e perché sempre erano stati concessi negli anni precedenti.

La motivazione che avrebbe addotto il Comune non ci convince; secondo i dirigenti comunali infatti, la predisposizione della dichiarazione dei redditi degli iscritti non sarebbe attività sindacale.

Senza addentrarsi in complessi discorsi sui beni comuni e sulle relazioni sindacali, ci permettiamo di suggerire a dirigenti ed amministratori comunali una maggiore elasticità nella gestione degli spazi pubblici, soprattutto in questa epoca dove il distanziamento necessario impone l’utilizzo di tutti i locali disponibili per le varia attività associative, sindacali e sociali.

Da parte nostra saremo ben lieti di mettere, temporaneamente, a disposizione della Cisl FP i locali della nostra sede in C.so Casale.”

Partito Democratico Asti

Gruppo Consiliare Pd