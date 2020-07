Festa a Montechiaro d’Asti per la laurea di Matteo Cordero

Nel weekend scorso, a Montechiaro d’Asti si è festeggiato Matteo Cordero, neo laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in Economia delle Imprese e dei Mercati, che ha ottenuto la laurea triennale con la votazione di 110 lode.

Grande la soddisfazione dei genitori per il traguardo raggiunto dal loro figlio Matteo, un augurio dalla comunità montechiarese per future soddisfazioni nell’ambito lavorativo.