Dopo il successo delle prima serata di aperitivi prosegue il luglio ricco di eventi a San Damiano d’Asti

Confermata anche questa settimana l’assenza di positivi sul territorio comunale, ecco il consueto punto della situazione con il sindaco di San Damiano d’Asti, Davide Migliasso, in questa fase in cui si sta cercando sempre più un ritorno verso la normalità, sempre nel rispetto delle norme previste.

Lavoro

Questa mattina abbiamo fatto la selezione per l’assunzione come cantiere lavoro per tre over 58 che prenderanno servizio il 1° agosto durata un anno.

Domani pomeriggio selezione per tre under 58 (2 a San Damiano e una a Celle Enomondo). Tutte risorse in carico alla squadra tecnico manutentiva, cinque dipendenti più otto cantieri lavoro (tre già in servizio, a cui si aggiungeranno i tre di oggi e i due che selezioneremo domani).

Sono opportunità di lavoro che diamo a chi è disoccupato o ha un ISEE basso, al momento sono tutti autofinanziati dal Comune, in attesa di utilizzare i finanziamenti della Regione Piemonte.

Per il concorso pubblico per un posto part-time istruttore C servizi sociali, le selezioni si terranno nel mese di settembre; le domande sono chiuse con ben 140 partecipanti al concorso pubblico.

Nel nostro primo anno di mandato abbiamo voluto cogliere tutte le opportunità di lavoro, sia come cantiere lavoro sia con due assunzioni; avremo poi un pensionamento al 31 dicembre e quindi prevederemo un concorso pubblico per sostituirlo, si tratta di un posto full time.

Eventi

Giovedì seconda serata di aperitivi, dopo il buon successo della scorsa settimana nonostante il disturbo della pioggia; anche per questo giovedì è previsto il mercatino dell’Antiquariato.

Alle 21 in Piazza Libertà esibizione della palestra Kinesis

In tutto sono dodici i produttori coinvolti che a rotazione forniscono il vino per l’aperitivo.

Sabato sera cena organizzata dal Borgo San Rocco in memoria del Santo Patrono di San Damiano, abbinata ad un momento musicale; domenica alle 21 serata riservata ai bambini con il teatro dei burattini (ingresso a pagamento 6 euro ogni partecipante).

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio Street Food con la partecipazione di Proloco e comitato Palio di San Damiano, villaggio gastronomico in Piazza Alfieri, la musica in Piazza libertà.

Domenica 26 luglio a San Damiano è in programma Crocetta in tour, mercato di abbigliamento di alta qualità, per tutta la giornata.

Martedì prossimo, 14 luglio, prima delle tre serate di cinema all’aperto ad ingresso libero nei Giardini di Via Cici con la proiezioni di “La gabbianella e il gatto; le tre serate rappresentato la riappropriazione di uno spazio pubblico da parte dei ragazzi sandamianesi, rientra in un progetto delle politiche giovanili. Per anni i giardini sono stati trascurati divenendo luoghi mal frequentati.

Maltempo

Da sabato mattina abbiamo iniziato a fare una serie di interventi di ripristino dei danni causati dal maltempo; nonostante l’attenta manutenzione del territorio fatta in questi mesi, la quantità d’acqua è stata davvero notevole e alcuni fossi e tombini non hanno retto.

E’ previsto anche un secondo intervento di manutenzione dei fossi per cercare di tenerli più puliti possibili.

Progetto

Entro giovedì 9 come Unione Terre di Vini di Tartufi presenteremo un progetto nell’ambito dell’inziativa “Decido Io” della Provincia di Asti, che prevede le visite nei quattro comuni, il coinvolgimento dell’Enoteca Regionale e un pranzo presso un’azienda vitivinicola; proporremo anche una lezione sul turismo rivolta a tutti gli amministratori under 30 o di prima nomina dell’astigiano in un luogo all’aperto ancora da individuare.

Scuole

Abbiamo firmato il contratto per dare il via ai lavori presso la Scuola Alfieri, nei prossimi giorni incontrerò la ditta affinchè vengano svolti nell’estate i lavori che comportano più rumore.

Sportello legale

Siamo in attesa di ricevere il nullaosta dall’ordine degli avvocati per poter partire con lo sportello legale e di prima consulenza, gratuita per la cittadinanza.

Agricoltura

Sul tema dell’agricoltura andremo a sensibilizzare il discorso dei terreni incoltri, chiedendo ai proprietari di segnalare l’intenzione di non coltivarli per metterli a disposizione degli agricoltori interessati a coltivarli ed evitare i gerbidi (che il regolamento comunale ha previsto non debbano più esserci).

Rispetto delle distanze quando si piantano nuovi alberi, in particolare quelli che superano i tre metri di altezza; per le piante di alto fusto la distanza dal confine di altre proprietà non meno di 15 metri, mentre per gli alberi da frutto a distanza non meno di tre metri.

Interventi manutenzione

L’acquedotto della Piana sta iniziando piccoli interventi di miglioria ed estensioni delle reti idriche e fognarie sul territorio comunale.

Corso di recitazione

Venerdì prende il via il corso di recitazione, c’è ancora qualche posto disponibile, per chi fosse interessato sulla locandina sotto si possono trovare tutti i riferimenti.