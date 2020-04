L’Artomina debutta ufficialmente: il gel igienizzante “made in Artom” consegnato alle amministrazioni comunali di Asti e Canelli

La scuola al servizio del territorio anche in situazioni d’emergenza: questo il principio dell’ITIS Artom di Asti e, dietro la spinta del vulcanico Dirigente Scolastico Franco Calcagno, i docenti dell’indirizzo chimico dell’istituto hanno realizzato l’Artomina, il gel igienizzante da utilizzare all’interno della scuola, distribuito ai bidelli, in dotazione alle classi, fornito alle altre scuole ed altre strutture.

L’Istituto Artom ha due sedi, quella di Asti e quella di Canelli, ed è per questo che è stato scelto di donare simbolicamente ai Primi Cittadini dei due Comuni, Maurizio Rasero e Paolo Lanzavecchia, rappresentato dall’Assessora Raffaella Basso, l’Artomina.

“Da parte nostra si tratta di un microscopico aiuto al territorio – commenta il Dirigente Calcagno, accompagnato da Chiara Cerrato, – per questo ringraziamo la Pernaud di Canelli per aver donato l’alcool, e grazie anche ad un anonimo che ha donato le bottigliette, mentre per le etichette si ringraziano Astigrafica e Team Service.”

“Un granello di sabbia nel deserto – gli fa eco Maurizio Rasero – ma senza quello al deserto mancherebbe qualcosa. Questo rappresenta un segnale del territorio che cerca di dare delle risposte. Per questo grazie a tutti“. Insieme al sindaco, alla consegna era presente anche Elisa Pietragalla, assessora all’Istruzione della città di Asti che ha sottolineato come il gel “sarà utilizzato nei nostri uffici alla mensa sociale e alla casa delle donne e dei bambini grazie alla scuola”.

Il grazie arriva anche dall’amministrazione comunale di Canelli, che Raffaella Basso che ha ringraziato “le ditte che hanno fornito l’alcool, i ragazzi e la scuola per il lavoro fatto.”

In tutto sono state prodotte 600 bottigliette di Artomina, di cui 100 sono in dotazione alla sede di Canelli.