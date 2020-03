Nasce “Artomina”, il gel igenizzante dell’Istituto Artom

Cosa può nascere dall’unione tra l’Itis “Alessandro Artom” di Asti e l'”Amuchina”? L’Artomina!

E’ questo il nome dato al gel igienizzante artigianale prodotto nei laboratori di chimica della scuola Astigiana.

“L’idea era quella di sottoporre ai ragazzi un’esercitazione all’interno del nostro laboratorio– commenta il dirigente scolastico Franco Calcagno- l’emergenza che ha colpito il nostro paese non ci ha permesso di continuare il lavoro con gli studenti ma abbiamo comunque portato avanti la realizzazione del gel grazie ai professori di chimica della scuola. I componenti di questa ricetta sono di comune acquisto e il prodotto è stato creato partendo da una ricetta dell’Oms. L’Artomina è composta da alcool etilico, glicerina, acqua ossigenata e un po’ d’acqua distillata, la formula è ancora da rivedere in quanto vorremmo aggiungervi più gel per aumentare la viscosità. Attualmente ne abbiamo prodotti 10 litri, realizzando anche l’etichetta ma siamo in attesa di nuovi materiali in quanto pensavamo di arrivare ad una cinquantina di litri di produzione“.

La realizzazione dell’igienizzante è stata resa possibile grazie alla donazione da parte dell’Unione Industriale e del suo presidente Andrea Amalberto, dei materiali utili per la realizzazione. Il prodotto è già stato distribuito a bidelli e amministrativi e sarà distribuito a chi ne farà richiesta. Qualche flacone, infine, verrà donato agli altri istituti e ovviamente ogni classe dell’Artom ne avrà uno.