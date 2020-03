Festa della Donna, Braida aderisce anche quest’anno all’iniziativa delle Donne del Vino

“Donne Vino Ambiente”: questo il tema dell’edizione 2020. Uno sguardo tutto femminile su ambiente, sostenibilità, rispetto del territorio, risparmio energetico, riduzione degli sprechi, razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua e tanto altro ancora per le Donne del Vino che, quest’anno, hanno scelto questo cruciale e delicato argomento come tema.

Fino al 14 marzo (dal lunedì al sabato con orario 9,30-12,30 e 14,30-17,30; domenica 8 marzo con orario 14,30-17-30) sempre su prenotazione, Braida accoglierà le enoappassionate e i loro accompagnatori nella cantina storica di via Roma 94 a Rocchetta Tanaro in un particolare percorso di visita e degustazione in cui si porrà l’accento sulle buone pratiche che l’azienda mette in atto nell’ottica della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente e per il territorio.

Visita e degustazione per questa speciale occasione sono gratuite per le donne.

Prenotazioni: 3351559195 / welcome@braida.it

LA FESTA DELLE DONNE DEL VINO IN TUTTA ITALIA

Eventi individuali e collettivi a tema “Donne vino e ambiente” per la Festa della Donna 2020. Un tema sempre più sentito nel mondo vitivinicolo.

La Festa delle Donne del Vino vuole celebrare la festa della donna, 8 marzo, con eventi che si svolgeranno in tutta Italia a partire da sabato 1° marzo per le due settimane successive e vedranno le associate, coordinate dalle delegate regionali, protagoniste di visite in cantina, degustazioni, performance, conferenze, tavole rotonde, mostre e spettacoli.