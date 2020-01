A Nizza è tempo di “Incontri diVini”: tre serate di degustazioni e di vini a confronto

Gennaio a Nizza Monferrato è per tutti sinonimo di “Incontri diVini”, l’attesissima kermesse enologica e gastronomica giunta alla sua quarta edizione e dedicata a presentare e a far incontrare i vini provenienti da diversi territori.

L’intento che anima la manifestazione è quello di favorire un confronto tra vini provenienti dalle regioni con la più spiccata vocazione enologica, senza la pretesa di creare una classifica o di fornire un giudizio sulla loro qualità. Si tratta di uno scambio di sapori, inquadrato in un contesto di cultura enologica, che rispecchia i gusti del pubblico: ne sono la dimostrazione lampante le precedenti edizioni, che hanno visto esaurire in poco tempo tutti i posti disponibili.

“Per quest’anno – spiega l’assessore all’Agricoltura, Domenico Perfumo – abbiamo pensato di allargare i nostri orizzonti e di aprire gli incontri anche ai vini prodotti in Francia”.

E così nelle tre serate in cui si articola l’evento (inizio ore 20:30), accanto ai vini tipici del territorio troveranno spazio anche pregiate etichette francesi, il tutto in abbinamento con un piatto tipico locale, pensato per rendere l’esperienza sensoriale autentica e completa.

“Siamo più che soddisfatti dei numeri degli “Incontri diVini”, che non sono solo stati confermati ma sono andati in crescendo” dichiarano all’unisono il sindaco Simone Nosenzo e l’assessore alle Manifestazioni, Marco Lovisolo. “Si tratta di un investimento sulla qualità, che ha una ricaduta positiva direttamente sul territorio, e un valore aggiunto nel percorso di promozione dei nostri vini”.

Si inizia mercoledì 15 gennaio alle ore 20:30 al Foro Boario di piazza Garibaldi con Alta Langa e Champagne, da assaporare accompagnati con la belecauda (farinata di ceci).

Mercoledì 22 il Nizza e il Rodano si sposano con gli agnolotti al plin, mentre il 29 gennaio i formaggi piemontesi saranno annaffiati dal Monferrato Rosso e dal Bordeaux.

I vari interventi saranno tenuti dai produttori locali e coordinati dall’enologo Paola Manera. Il costo per i tre incontri è di 36 euro ed è prevista la possibilità di iscrizione anche a singole serate.

Per informazioni e per prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Agricoltura allo 0141 – 720507 o andare sul sito www.nizzaeventi.it