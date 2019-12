Arriva per la prima volta ad Asti “Giocattoli in MoVimento”

“Giocattoli in MoVimento” arriva anche ad Asti. L’iniziativa del Movimento 5 Stelle vede al centro il riuso ed il riciclo per i bambini enfatizzando l’importanza di temi come il rispetto per l’ambiente e la condivisione.

Partecipare è semplice: basterà portare due o più giocattoli per poterne prendere uno in cambio. Unico requisito necessario è quello che tutto deve essere in un buono stato di conservazione.

Potrete trovare il gazebo del MoVimento sabato 4 gennaio sotto i Portici Anfossi in Piazza Alfieri 50 dalle ore 9 alle ore 19, per racchiudere in un unico evento solidarietà e sostenibilità ambientale. I libri ed i giocattoli in eccedenza verranno donati all’ospedale ed alle case famiglia che ne faranno richiesta.