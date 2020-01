Dopo “Giocattoli in MoVimento” arriva ad Asti “Alberi per il Futuro”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Grazie Asti per l’enorme generosità che avete dimostrato per l’iniziativa “Giocattoli in MoVimento” che ha permesso di raccogliere un gran numero di giochi da devolvere ai bambini meno fortunati.

Per una maggiore trasparenza informiamo che tutti i giocattoli ricevuti sono stati divisi in quattro parti eguali e distribuiti presso il Centro di Aiuto alla Vita (CAV), la Scuola Media Jona, la Banca del Dono ed infine il Magazzino Solidale di San Domenico Savio.

Per questo abbiamo deciso di portare in città un’altra iniziativa storica del MoVimento: “Alberi per il Futuro”. Nei prossimi giorni individueremo, con l’aiuto di ognuno di voi, un’area verde della città da destinare ad un progetto di riforestazione urbana. Cosa vuol dire? Pianteremo alberi! Asti ha un problema di smog preoccupante, non possiamo più perdere tempo. Abbiamo già ottenuto i permessi necessari e l’Assessore Berzano si è reso disponibile a portare avanti l’iniziativa.

Nei prossimi giorni ultimeremo gli incontri burocratici preliminari, in modo da poter presentare il progetto finito alla comunità.

Gli attivisti e i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Asti colgono l’occasione per ringraziarvi a nome di tutti i bambini che potranno sorridere.”