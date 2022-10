Alba: quindici giorni di trasporti pubblici gratuiti in città per una mobilità più sostenibile

Da lunedì 3 a sabato 15 ottobre tutti i mezzi pubblici di Alba saranno completamente gratuiti, grazie all’iniziativa “Alba Gratis in Bus” lanciata dall’Amministrazione comunale per incentivare l’uso dell’autobus in città.

L’iniziativa è un invito a sperimentare l’uso delle linee degli autobus, molte delle quali con corse ogni 20 minuti, nell’ottica di ridurre il traffico e l’inquinamento in città e favorire un approccio sostenibile alla mobilità.

Le linee e i relativi orari sono disponibili sul sito del Comune di Alba alla pagina del canale tematico “Trasporti e viabilità”.

Per chi avesse già acquistato abbonamenti o altri titoli è possibile richiedere informazioni al n. 0173-440216 oppure recandosi agli uffici dell’autostazione di Alba in piazzale Dogliotti.

Dichiara il sindaco Carlo Bo: «Il Piano urbano per la mobilità sostenibile è stato uno strumento che ci ha fatto riflettere sui temi dell’ambiente per programmare interventi concreti per il futuro prossimo. I mezzi pubblici gratuiti su tutta la città sono una prima concreta iniziativa che ha l’obiettivo di agire sulle consuetudini delle persone in una direzione più sostenibile. Inoltre, l’attuale congiuntura ci ha spronati ulteriormente ad incentivare una mobilità sostenibile, per la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento, la tutela della salute e per il risparmio energetico. Ecco perché, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, abbiamo voluto realizzare un ricco programma di proposte per incentivare i cittadini all’uso della bicicletta e dei mezzi pubblici».

«Dopo aver approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Alba – afferma l’Assessore ai Trasporti Massimo Reggio – partiamo subito in modo concreto con questa iniziativa rivolta a tutti gli albesi per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Si può fare molto per rendere l’ambiente cittadino più vivibile, per ridurre il traffico e l’inquinamento, ma lo possiamo fare soltanto tutti insieme, provando anche a modificare un po’ le nostre abitudini».