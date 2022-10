Al via la sesta edizione della rassegna Mon Circo

Torna la rassegna di circo contemporaneo Mon Circo, giunta alla sesta edizione, organizzata da MagdaClan all’interno della Rete PATRC con Città di Asti, Spazio Kor e Teatro degli Acerbi, in collaborazione con i comuni di Montiglio, Cocconato, Piovà Massaia, Cunico e Cella Monte, con il sostegno di Regione Piemonte e con maggiore sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il progetto PATRIC ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

Mon Circo è un progetto di MagdaClan, una delle compagnie italiane più amate di circo contemporaneo. Spiegano gli organizzatori Giorgia Russo e Alessandro Maida: “Mon Circo è grande lavoro di ebanisteria per noi, siamo in un territorio dove la programmazione è pensata in stretta assonanza con le esigenze di chi ci vive. Abbiamo a cuore le famiglie, le persone che lavorano troppo o che un lavoro non ce l’hanno, teniamo in considerazione chi gli spettacoli dal vivo ancora li immagina come qualcosa di distante e chi non vede l’ora che arrivi Mon Circo per ritrovare quel momento di incontro fresco e vitale. E continuiamo a voler vedere in prima fila il Signor Fogliatto con i suoi 80 e passa anni, sulla sua sedia, che è felice di vedere giovani di appena 20 anni nella sua Montiglio a passare una serata insieme. C’è bisogno di assembramento, c’è bisogno di vicinanza e umanità, ci piace pensare che l’arte sia una buona scusa per praticare l’abbattimento delle frontiere tra esseri umani”.

Questo il calendario:

SABATO 15 OTTOBRE 2022 h 21.00 MONTEXPO, MONTIGLIO MONFERRATO DOPPIO ZERO Circo Carpa Diem

Lui è ingenuo, distratto e sognatore, lei è energia pura, velocità e movimento. Insieme sono come l’acqua e la farina, insieme preparano il pane in una giornata che sembra semplice e normale, proprio come il pane quotidiano, ma in realtà è magica e sorprendente, esattamente come loro due. Sono buffi, teneri e surreali, impastano a quattro mani e mentre attendono che il pane lieviti e si cuocia ci regalano un viaggio nel tempo e nei sentimenti, accompagnati dalle

cronache radiofoniche e dalle musiche degli anni ’50.

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 h.16.30 COCCONATO, SALONE COMUNALE

PROMISE LAND Compagnia Bettaglio/Caramia 2050, l’Italia è uscita dall’Europa, che ogni anno accoglie due extracomunitari sorteggiati attraverso il gioco “Presto in Europa”.

Giampi e Tonia saranno i fortunati italiani, selezionati per il soggiorno in un confino alle porte dell’Europa, per un periodo di osservazione a tempo indeterminato. Qui, dovranno affrontare una serie di prove per dimostrare la loro idoneità ad entrare. Ma presto qualcosa smetterà di funzionare. E in questa terra di nessuno, l’attesa, in uno stato di

abbandono, giocherà strani scherzi, fino a sprofondare nell’assurdo. Sotto l’abito buono fatto di vestiti glitterati e di tendenza, si svelerà la loro vera natura. A nudo resteranno ad aspettare. A nudo resteranno.

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 h 16.30 PIOVA’ MASSAIA, TENSOSTRUTTURA

IL SOGNO- BUBBLE SHOW Gambeinspalla teatro

Eros Goni, alias Gambe in Spalla Teatro, è un clown e un mimo eccentrico e sognatore, che non ha davvero bisogno di molti oggetti di scena: con un carretto bizzarro e un po’ di sapone riesce a ricreare un universo incantato in cui farsi cullare dalla poesia e migrare con le ali della risata. Comico e insieme pungente, imbonisce il suo pubblico con il fascino di un gesto teatrale pulito e semplice. Nel suo spettacolo Il Sogno-Bubble show le vere protagoniste sono le bolle di sapone giganti che riempiono lo spazio, avvolgendo lo spettatore in una realtà onirica, evanescente e

poetica.

DOMENICA15 GENNAIO 2023 h 16.30 ASTI, SPAZIO KOR

BELLO! Fabbrica C / Cordata F.O.R.

Bello! è una performance per il palcoscenico. Nessun numero, nessun apparato. Ma una costante ricerca di volo.

Uno spettacolo dove acrobati ed attori rompono le convenzioni fisiche e mentali sulla bellezza, oltrepassando gli stereotipi ed i propri limiti in un movimento scenico collettivo e continuo.

Aperto a tutte le forme di contaminazione, fa della coralità del gesto acrobatico e della parola la sua poetica. Bello! è uno spettacolo sulla forza della meraviglia e sul potere di un circo all’erta, sempre alla ricerca, che subordina l’estetica all’etica e che cerca senza sosta nuove forme espressive

SABATO 25 FEBBRAIO 2023 CUNICO h 21.00, SALONE POLIVALENTE

IO. OVVERO COME SOPRAVVIVERE ALL’EPOCA DEL NARCISISMO Francesco Giorda

“Andrà tutto bene. Come un volo aereo. Decollo, crociera e atterraggio. Un bel respiro profondo e quando ti risveglierai sarà tutto finito.” Ma ho paura. E se poi non mi sveglio? Tutti hanno paura dell’anestesia totale. E cosa faccio la notte prima, mica dormo. Sarebbe come andare al ristorante prima di un pranzo di nozze. IO penso. IO mi faccio uno spettacolo, ma giusto per me. IO sono lo spettatore per cui scrivo lo spettacolo di cui IO sono il protagonista. Una sintesi che riconduce il punto di vista dello spettatore e dell’artista ad uno spettacolo pienamente soddisfacente per entrambi: IO

SABATO 18 MARZO 2023 MONTEXPO h 21.00, MONTIGLIO MONFERRATO

LA CRISIS DE LA IMAGINACION Rauxa

La crisi dell’immaginazione è uno spettacolo circense di burattini contemporanei tra danza e surrealismo in cui due personaggi si immergono in un mondo da sogno. Al limite del tragicomico, nel luogo in cui il movimento del corpo diviene protagonista di una storia fantastica, mettendo alla prova la realtà. Un viaggio verso la dissoluzione del limite tra il possibile e l’impossibile.

Torna anche a “Sprintosa”, ciclotour spettacolare per le colline del Monferrato, una giornata primaverile all’insegna della biciclettata collettiva all’aria aperta per raggiungere i luoghi degli spettacoli, godendo del meraviglioso paesaggio collinare del Monferrato, con due appuntamenti a Cella Monte e uno conclusivo a sorpresa!

DOMENICA 9 APRILE 2023 CELLA MONTE h 15.30, ECOMUSEO DELLA PIETRA DA CANTONE

BOLLE PER ADULTI Fabio Saccomani

Bolle per Adulti è uno spettacolo di satira politica e bolle di sapone. Colonialismo, vendita di armi, sfruttamento e potere sono i temi affrontati e declinati in modo comico, caustico e irriverente.

Fin dove ci si può spingere nel manipolare le persone? Il pubblico fin dove è disposto ad arrivare? Una serie di giochi di potere come metonimie del funzionamento del sistema economico e sociale neoliberista: tra bolle di sapone con esplosivi, lanci di coltelli e tagli di capelli al pubblico fino ad appiccare fuoco al solo “volontario” rimasto.

MARLON BANDA in concerto h. 16.30

“Marlon Banda Show” è un varietà-concerto esilarante, esplosivo, dove la comicità fisica e verbale, accompagnata dalla musica dal vivo, spazia tra i vari ambiti della commedia teatrale. Una banda senza direttore e direzione che cerca in tutti i modi di mantenere la rotta, ma la follia prende spesso il sopravvento… e la musica non può far altro che adeguarsi!

Per accedere agli spettacoli è preferibile la prenotazione, scrivendo a moncirco@gmail.com o un sms/whatsapp al 3311388336.

Mon Circo anche per il 2022/2023 propone la formula del biglietto responsabile. Spiegano gli organizzatori: “Lo spettacolo dal vivo continua a subire durissime ripercussioni. Noi crediamo fortemente nel potere della cultura, della fantasia, dell’immaginazione, nell’arte come strumento di libertà e di conoscenza per ogni essere umano, per questo crediamo nel biglietto responsabile, uno strumento agile ed elastico, da un lato per provare a tenere connessa e vicina (e potenzialmente per ampliarla) la comunità di persone che costituisce il pubblico, e dall’altro per cercare di dare sostegno a Mon Circo in questo momento di difficoltà. I biglietti responsabili vengono scelti liberamente dagli spettatori in fase di acquisto, a partire da 5 euro fino a 20 euro”.

Novità di questa edizione “Un biglietto tira l’altro”, iniziativa che mette in rete quattro diversi cartelloni dedicati al circo contemporaneo in quattro diversi territori: Mon Circo nel Monferrato, Dinamico Festival a Reggio Emilia, Stagione Spazio Flic Torino e Fuori Asse a Milano. La promozione è rivolta a tutto il pubblico: presentando uno o più biglietti di una delle manifestazioni di circo coinvolte, si riceverà un biglietto a prezzo ridotto (da 3 a 6 euro) nelle

manifestazioni partner.

Sono previsti anche due laboratori per bambine e bambini: domenica 20 novembre al Salone Comunale di Cocconato dalle 14.30 mini clown con Angela Delfini (costo 10 euro, ridotto 7 euro per sorelle/fratelli) e domenica 15 gennaio 2023 dalle 14.30 allo Spazio Kor di Asti danza contact con Teresa Noronha Feio (costo 10 euro, ridotto 7 euro per sorelle/fratelli).

Infine una serie di strutture ricettive (agriturismi, ristoranti e pizzerie) dislocate sul territorio hanno deciso di supportare la rassegna offrendo il meglio dei prodotti locali agli artisti che si esibiranno in questi sette mesi. Accogliere le compagnie facendo scoprire loro il Monferrato, anche dal punto di vista enogastronomico, è un aspetto che riguarda la cura che scegliamo di mettere in ogni aspetto di Mon Circo e che ci auguriamo possa lasciare un bel

ricordo in tutte le persone che continuano ad approdare proprio qui. Le strutture sono: L’acino d’uva (Cunico), Cannon d’oro (Cocconato), Cantina del Ponte (Cocconato), Cinque Quinti (Cella Monte), L’Munfrà (Montiglio), La bocciofila piovatese (Piovà Massaia).

Per maggiori informazioni e contatti: www.moncirco.com