Tornano ad Asti i racconti di viaggio con l’Angolo dell’avventura

Giovedì 6 ottobre, dopo la pausa estiva, riprendono i racconti di viaggio con “L’Angolo dell’avventura di Asti”.

Il primo incontro sarà dedicato alla “Panamericana” con Riccardo Prati, viaggiatore, cittadino del mondo e coordinatore di Avventure nel Mondo dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso.

“La Panamericana: in moto dal Labrador alla Patagonia, 33.000 chilometri in 8 mesi di viaggio attraverso le Americhe, in solitaria, dormendo a casa della gente con il couchsurfing … un’esperienza di vita incredibile che, evitando le zone più turistiche, mi ha permesso di entrare in contatto con la vita reale delle popolazioni incontrate”. Al termine del racconto di viaggio seguirà la presentazione del libro di Prati recentemente pubblicato “Una vita in viaggio”, che raccoglie il meglio di 35 anni di viaggi in oltre 120 paesi: grandi overland in moto, trekking in zone remote, viaggi umanitari e aneddoti dei viaggi di gruppo che ha coordinato. Il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto in beneficenza alla Caritas Sierra Leone dove Prati ha prestato la sua opera di volontariato.

Durante la serata i coordinatori dell’Angolo di Asti saranno a disposizione per fornire informazioni e consigli sui viaggi e saranno distribuite gratuitamente copie del Semestrale con i racconti di viaggio e “La grande guida dei viaggi” con oltre 1200 itinerari di viaggio in 143 paesi nei sei continenti, compresa l’Antartide.

L’appuntamento è alle 21.30, nell’Aula Magna dell’Astiss – Piazzale De Andrè (ex caserma). Ingresso gratuito. Per info: 335 6999509 – 340 2201641