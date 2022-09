Martedì 13 settembre al Teatro Alfieri il Consiglio del Palio allargato per tracciare il futuro della corsa

“Sto pensando di convocarlo in modalità straordinaria, allargata non solo ai rettori ma ad altri esponenti dei comitati, e anche alla presenza dei sindaci dei comuni partecipanti. Dobbiamo dirci in faccia le cose come stanno e guardare al futuro del Palio. Dobbiamo essere pronti a scelte clamorose” ci aveva confidato il sindaco lunedì scorso, il giorno dopo la corsa del Palio.

Il consiglio del Palio sarà convocato martedì 13 settembre alle ore 19, al Teatro Alfieri di Asti. All’ordine del giorno il bilancio dell’edizione 2022 e il Palio 2023.