Inaugurato a Vesime l’Ufficio di prossimità

Da lunedì mattina, anche il paese di Vesime si è dotato di un Ufficio di Prossimità. Inaugurato con la partecipazione della Regione Piemonte, della Corte di Appello di Torino, del Tribunale di Alessandria, del Tribunale di Asti e del Raggruppamento di Imprese KPMG-COGRUPPO-MAAT e ovviamente dell’Amministrazione comunale vesimese nella persona del Sindaco Garino Marco e del Segretario Comunale Avv. Michela Parisi Ferroni.

Inoltre presenti all’inaugurazione il Tenente Lorenzo Conti al vertice della Compagnia di Canelli e il Maresciallo Roberto Cergol della Stazione di Bubbio competente per territorio, alcuni Sindaci dei comuni ricadenti nell’Unione Montala Langa Astigiana Val Bormida e Tealdo Pierangela precedente Sindaco che ha promosso e dato vita al progetto, a cui va un ringraziamento per aver partecipato alla cerimonia di questo importante progetto.

Lo sportello sarà operativo ogni mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 preferibilmente su appuntamento a partire dal 13 settembre 2022. L’ufficio di prossimità consente di avvicinare la giustizia ai cittadini, semplificando lo svolgimento di alcune pratiche di interesse della popolazione senza recarsi fisicamente presso il Tribunale di Alessandria. Lo sportello sarà a disposizione dell’utenza per una prima informazione e il compimento di alcune pratiche di volontaria giurisdizione a tutela dei più fragili (come tutele e curatele, amministrazioni di sostegno), e per il deposito e ricezione di atti telematici. L’ufficio di prossimità è allestito al primo piano del Palazzo Comunale, per prenotare è sufficiente inviare un’email all’indirizzo: ufficioprossimitavesime@professionalpec.it oppure telefonare al numero 014489015-5.

Quello vesimese è il primo Ufficio di Prossimità del circondario del Tribunale di Alessandria che è stato inaugurato e fa parte di una serie di uffici di prossimità previsti in territorio piemontese, frutto della sinergia tra la Regione, ideatore del progetto finanziato dal Ministero della giustizia, il Comune di Vesime che mette a disposizione i locali e il personale operativo e il Tribunale di Alessandria.

La cerimonia di taglio del nastro è stata preceduta da un momento di presentazione del progetto, presso la Sala Consiglio del Comune alla quale hanno partecipato la Regione Piemonte, capofila del progetto che non potendo essere presente per impegni precedente porge i saluti e augura buon lavoro da parte dell’Assessore alla Cultura, Turismo, Commercio Poggio Vittoria; la Dott.ssa Silva Casarino Consigliere e referente di progetto per distretto della Corte di Appello di Torino; il delegato dal Presidente Magistrato Dott. Stefano Moltrasio e la Dott.ssa Francesca Cuomo Ulloa Direttore e referente di progetto del Tribunale di Alessandria; il dott. Giancarlo Girolami Presidente del Tribunale di Asti; l’Avv. Monica Menini, il Dott. Filippo Pappalardo, l’Avv. Alberto Mazza e la Dott.ssa Francesca Favaron del raggruppamento temporaneo di imprese KPMG-COGRUPPO-MAAT.

Il sindaco Marco Garino ha espresso soddisfazione per l’apertura del nuovo servizio: “L’inaugurazione di oggi costituisce l’inizio di un inedito percorso di collaborazione interistituzionale diretto a portare sul territorio, vicino ai cittadini, un importante presidio di giustizia, sia sotto l’aspetto dei servizi che dell’informazione, inoltre sarà cura dell’Amministrazione imprimere il massimo impulso allo sviluppo di tale risorsa. Riguardo alla considerevole iniziativa progettuale portata a compimento con la presente inaugurazione, ringrazio a nome dell’Amministrazione il Segretario Comunale Avv. Michela Parisi Ferroni e la Referente dell’Ufficio di prossimità Francesca Pola. La giustizia si avvicina davvero alle persone, semplificando l’accesso ai servizi e all’informazione. Infatti è fondamentale ora lavorare per promuovere lo sportello e diffondere la conoscenza di questo nuovo strumento sul territorio”.

Ulteriori informazioni sul sito istituzionale www.comune.vesime.at.it alla voce Ufficio di Prossimità – Comune di Vesime tel. 014489015-5 e-mail: ufficioprossimitavesime@professionalpec.it