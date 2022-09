In piazza le prove libere del Palio. Verso il tutto esaurito per domani

Dopo l’intoppo di ieri dovuto alle cattive condizioni della pista si stanno svolgendo in queste ore le prove libere del Palio di Asti.

In piazza questa mattina questa mattina tre batterie da sette cavalli e dopo una pausa di circa mezz’ora, altre due batterie da sei cavalli ciascuna (indicativamente con i mezzosangue di riserva di alcuni comitati).

Alla mossa Renato Bircolotti, assistito dal Capitano del Palio Michele Gandolfo. I cavalli hanno provato sia con diversi giri liberi e quindi con una partenza al canapo. Particolarmente elaborata la mossa della seconda batteria che ha segnalato ben quattro partenze false.

Gremita di borghigiani la tribuna Alfieri (unica aperta questa mattina), che hanno potuto saggiare la prova delle proprie accoppiate.

Buone notizie nel frattempo sotto l’aspetto della vendita dei biglietti: quasi terminati italiani per assistere alla corsa di domani, come ci ha confermato il sindaco Maurizio Rasero: “Si sta andando verso un tutto esaurito” ha affermato. Al momento rimangono disponibili solo alcuni posti sparsi in tribuna.