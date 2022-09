Gli allievi del Real Cerrina hanno ceduto il passo per 2-0 nell’amichevole di Trino ma è stata una sconfitta con onore. Con 12 conclusioni a rete, 2 traverse ed 1 palo per i valcerrinesi, la partita si w conclusa con 2 reti al passivo ma una formazione ancora provvisoria è un pizzico di sfortuna hanno fatto la differenza per una squadra che meritava certamente di più