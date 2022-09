Autunno albese: fino al 6 dicembre è possibile parcheggiare nell’area Inail in piazza Prunotto

Da oggi, giovedì 22 settembre, a martedì 6 dicembre 2022 è possibile parcheggiare liberamente nell’area recintata adiacente piazza Prunotto ad Alba, grazie alla gentile concessione dell’Inail (proprietaria del terreno) al Comune.

Considerata l’occupazione degli spazi su piazza Sarti e piazza Medford per diverse manifestazioni dell’autunno albese legate alla 92esima Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba, il sindaco ha chiesto ed ottenuto dall’ente di previdenza la concessione dell’area per sopperire alla carenza di parcheggi in zona.