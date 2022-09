Anche ad Asti si celebra la settimana europea della mobilità sostenibile: domenica centro storico off limits per le auto

Dal 16 al 22 settembre anche quest’anno si svolgerà la Settimana Europea della Mobilità, giunta alla 21a edizione: un’occasione per la cittadinanza di attivarsi ulteriormente in un processo di miglioramento della mobilità urbana, nella direzione della sostenibilità ambientale, della crescita economica locale e di una migliore qualità di vita. “Cambia e Vai!” è lo slogan di questo anno, rivolto verso il cambiamento.

Il tema annuale dell’edizione 2022 è “Better Connections” (connessioni migliori): con questo tema si cerca di evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi e, in particolare, tra quelle persone che stanno già offrendo la loro esperienza, creatività ed impegno per aumentare la consapevolezza relativa alla mobilità sostenibile e nuovi possibili fruitori, sensibili alla tematica ambientale.

Durante tutta la settimana la cittadinanza è invitata a limitare l’uso delle automobili, se non dove è strettamente necessario.

Domenica 18 settembre il centro storico verrà chiuso al traffico dalle ore 9 alle ore 19: saranno ammessi solo pedoni, ciclisti, mezzi pubblici e veicoli elettrici o, se ibridi, in modalità elettrica attivata. Ai residenti nell’area interessata sarà comunque concesso di accedere o uscire dalla zona chiusa al traffico con il proprio mezzo.

Sarà inoltre consentito l’accesso ai principali parcheggi della città.

Nella medesima giornata verranno organizzate diverse attività:

esposizione di auto elettriche in piazza Alfieri, promossa dai concessionari auto di Asti che hanno aderito sponsorizzando la giornata stessa, credendo nel cambiamento. Saranno presenti UNICAR, ErreBi, Gruppo Autoleone2-Lancar, Interauto

BaicAsti: si ripropone quest’anno l’esposizione di bici elettriche in piazza Alfieri con possibilità di prova

tour turistici gratuiti guidati alla scoperta di Asti classica, di un’ora e mezza circa. Il punto di ritrovo è in piazza Alfieri, presso la statua di “Toiu”. Le prenotazioni sono obbligatorie, è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 329/2298549: ore 9 e ore 17 in lingua italiana – ore 11 e ore 15 in lingua inglese

pedalate in centro alla scoperta della città, a cura dell’associazione Sensa Fren Mountain Bike club. I ritrovi sono alle ore 9:45 in Piazza Cattedrale con partenza alle ore 10:00 e alle ore 15:45 con partenza alle ore 16:00. Le prenotazioni sono consigliate, mandando mail a: ambiente@comune.asti.it

Spettacoli circensi, a partire dalle ore 16:00 in Piazza Alfieri, con l’associazione Chapitombolo, inframmezzati da attività di laboratorio per bambini.