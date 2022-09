Alba celebra la Settimana della Mobilità Sostenibile

In un anno particolarmente toccato dai problemi legati all’ambiente come la siccità e la crisi energetica, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Federazione Nazionale Ambiente e Bicicletta (Fiab) di Alba ha voluto realizzare un ricco programma di appuntamenti in città, in occasione della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile” dal 16 al 22 settembre 2022.

Si comincia venerdì 16 settembre alle ore 10.00 in sala Beppe Fenoglio nel cortile della Maddalena ad Alba, con la presentazione ufficiale del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città di Alba. All’evento parteciperanno, oltre agli estensori del Piano, anche Piero Pelizzaro direttore del settore “Europa Internazionale” del Comune di Bologna e la campionessa paraolimpica Francesca Fenocchio. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Il P.U.M.S., definito dalle guide linee europee Eltis come uno strumento strategico progettato per soddisfare le esigenze di mobilità delle persone e delle imprese nelle città e nei loro dintorni per una migliore qualità della vita, è stato redatto attraverso un percorso partecipato coinvolgendo nelle diverse fasi i cittadini, le scuole, gli stakeholders e i comuni limitrofi.

A seguire, domenica 18 settembre alle ore 15.30 tornerà “Alba in bici”, un giro per la città non competitivo aperto a tutti, con partenza da piazza Medford. L’evento è realizzato dal Comune con il supporto delle associazioni Fiab e Alba Bike Team.

Oltre a ciò, l’Amministrazione comunale ha voluto lanciare l’iniziativa “ALBA GRATIS IN BUS”, per coinvolgere tutta la città e sensibilizzare sull’uso del trasporto pubblico locale. Da lunedì 3 a sabato 15 ottobre tutti i mezzi pubblici di Alba saranno completamente gratuiti. L’Amministrazione invita la cittadinanza a sperimentare l’uso delle linee degli autobus con una corsa ogni 20 minuti, nell’ottica di ridurre il traffico e l’inquinamento nella città.

Al programma del Comune di Alba, si affianca il programma dell’associazione Fiab che prevede l’evento “In bici in città” per bambini e ragazzi, sabato 17 settembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 nel Parco Tanaro ad Alba. Un evento realizzato in collaborazione con Freelangher, con percorsi, prove e scuola guida nonché merenda gratuita.

Sono inoltre previsti due incontri in sala Riolfo nel Cortile della Maddalena, per la sensibilizzazione all’uso della bicicletta e al rispetto dell’ambiente: “Un viaggio in bicicletta” venerdì 16 settembre alle ore 21.00 e “Pedala respira cresci” giovedì 22 settembre alle ore 21.00.

Per il sindaco di Alba e l’assessore alla Mobilità urbana e trasporti pubblici il P.U.M.S. è stata un’importante occasione per l’Amministrazione di riflettere sui temi dell’ambiente legati alla mobilità e programmare interventi concreti per il futuro prossimo. I mezzi pubblici gratuiti per quasi 15 giorni su tutta la città sono una prima iniziativa in tal senso, cercando di agire sulle consuetudini delle persone in una direzione più sostenibile. Inoltre, quest’anno, siccità e crisi energetica hanno ulteriormente spronato gli amministratori ad incentivare una mobilità più sostenibile, per la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento, la tutela della salute e il risparmio energetico. La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, con il suo ricco programma di proposte, vuole incentivare i cittadini all’uso della bicicletta e dei mezzi pubblici e far sperimentare loro quanto sia bello lasciare ogni tanto l’auto in garage.

Locandina_Invito_mobilita_09_2022