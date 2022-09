A Villanova d’Asti la presentazione del libro “Progettare a ritroso un curricolo per competenze: la valutazione al centro.”

“Progettare a ritroso un curricolo per competenze: la valutazione al centro.” è il titolo dell’ultimo libro di Ivana Summa e Loredana De Simone, edito da Euroedizioni Torino, che verrà presentato oggi, mercoledì 21 settembre, nella Confraternita dei Batù di Villanova d’Asti, sede della Biblioteca Comunale, alle ore 17,15.

Il testo è un supporto prezioso per il lavoro quotidiano di docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado: oltre 270 pagine di trattazione sulla valutazione formativa a sostegno dei processi di insegnamento- apprendimento, a partire dalla normativa vigente fino ad arrivare ad esempi concreti già sperimentati nelle scuole. La valutazione presentata e approfondita non come mero accertamento del profitto dello studente, ma funzionale ai docenti nelle attività di programmazione, definizione degli obiettivi, ricerca di metodologie e strategie didattiche efficaci, e funzionale agli studenti, in qualità di protagonisti attivi del percorso formativo, nello sviluppo della consapevolezza delle proprie potenzialità, del livello di competenza raggiunto nelle diverse discipline per poter riconoscere i progressi e le eventuali difficoltà, e per poter progredire in modo significativo.

L’evento chiude l’interessante corso di formazione sulla valutazione, tenuto dalla Dott.ssa Loredana De Simone, che ha visto coinvolti tutti i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti in lezioni teoriche e in lavori laboratoriali per riflettere, confrontarsi e sperimentare la valutazione per l’apprendimento.

“Si ringraziano per l’intera organizzazione le autrici, Ivana Summa e Loredana De Simone, il direttore editoriale di Euroedizioni Torino, Dott. Rocco Callà, il Sindaco di Villanova d’Asti, Roberto Peretti, e l’Assessore alle politiche per la famiglia e affari sociali, Cultura, Biblioteca, Gemellaggi del Comune di Villanova d’Asti, Daniela Giudici” conclude il comunicato stampa.