Il Borgo Torretta è in lutto per la scomparsa di Alberto “Bertu” Furlan, da sempre una delle anime e delle colonne del comitato palio.

“Ciao Bertu sei e sarai sempre con noi e nei nostri cuori! Grazie di tutti valori che ci hai insegnato e per l’amore dato a questi colori” questo il commosso ricordo del borgo bianco rosso e blù pubblicato poco fa sui social.