Elezioni, i candidati di + Europa e di Unione Popolare

Con il deposito delle liste, anche +Europa annuncia i suoi candidati. Nel collegio per la Camera dei deputati P02 (Provincia di Cuneo, Asti e Alessandria) la lista è composta da Flavio Martino (capolista), Alice Depetro, Sabatino Tarquini e Alexandra Casu. Al Senato i candidati saranno Marco Taradash, Simona Viola, Marco Filippa e Marina Degrassi. Per il centrosinistra, in quota proporzionale, ad Alessandria sarà candidato l’esponente di +Europa Federico Bodo.

“Abbiamo accettato di essere candidati nella lista di +Europa di Emma Bonino perché abbiamo sentito il dovere di scendere in campo senza se e senza ma in una fase cruciale per il futuro dell’Italia e dell’Europa”. Così in una nota Federico Bodo, candidato al collegio uninominale, e Flavio Martino, Coordinatore del gruppo +Europa Granda e capolista alla Camera.

Alle urne si presenterà anche “Unione Popolare” formazione che fa capo all’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. A farne parte diversi partiti e associazioni riconducibili all’area della sinistra e dell’estrema sinistra italiana. “è la sintesi di partiti come Rifondazione comunista, Sinistra Europea, Potere al Popolo, Movimenti, sindacati di base e tutte le forze che vogliono il cambiamento del paese” spiega il segretario provinciale di Rifondazione Comunista Gianmarco Coppo tra gli aderenti a Unione Popolare.

Nelle liste ci sono due astigiani tra i candidati supplenti Mariano Virga e Carlo Vitali. Per il senato le candidature saranno al collegio uninominale Manrica Buri, mentre nel proporzionale Lucietta Bellomo, Michele Baracco, Annalisa Anzivino e Claudio Cesaroni. Per la Camera, nel collegio P02 ci saranno Lorenza Ameglio, Giovanni Luigi Maccarino , Stefanella Ravazzi e Fabio Panero.