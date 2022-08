Domenica prossima si corre il Palio: ecco tutti gli eventi di avvicinamento di rioni, borghi e comuni

Tra una settimana, ad Asti sarà il grande giorno della corsa del Palio, che manca oramai da due anni. Da domani (o da oggi per alcuni comitati) entra nel vivo la settimana del Palio. Ecco un riepilogo di tutti gli eventi:

BORGO TANARO

Saranno giorni ricchi di eventi quelli che accompagneranno il borgo Tanaro al Palio. Dal 29 agosto al 2 settembre tutte le sere cenini presso la sede del borgo Tanaro di via Ferrero.

Giovedì 1 settembre, in occasione della presentazione dei fantini in piazza San Secondo, partenza dalla sede dalle ore 22. Sabato 3 settembre, invece, partenza alle ore 14.30 per il corteo dei bambini. Alla sera, cena propiziatrice alle ore 20.30 nel salone delle Feste del borgo.

Domenica 4 settembre dopo la messa delle ore 11 si celebreranno i battesimi tanarini. Tutti i genitori di bambini nati tra il 2014 e il 2016 che abbiano piacere che il propri figli siano battezzati borghigiani tanarini possono contattare il numero 3400935813 (esclusivamente messaggio whatsapp, comunicando adesione con nome cognome e anno di nascita del proprio figlio.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine:

BORGO SAN LAZZARO

Diversi gli eventi che accompagneranno all’appuntamento del 4 settembre il popolo giallo verde di San Lazzaro. Si inizia lunedì 29 agosto con un aperitivo sotto le stelle davanti alla chiesa di San Domenico Savio. Mercoledì 31 agosto Mojito party , alla sede del borgo in località Valleversa, mentre giovedì, 1 settembre, prima della segnatura in piazza San Secondo, cenino del fantino in sede. A seguire, a mezzanotte, pigiama party sempre in sede.

Venerdì sera, 2 settembre, cena propiziatoria, al costo di 35 Euro, nei locali della sede, in località Valleversa.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine:

RIONE SAN PAOLO

Diversi gli appuntamenti per la settimana del Palio oro rossa del rione San Paolo.

Si incomincia martedì 30 settembre alle ore 10.30 con l’esibizione degli sbandieratori e musici del Rione all’Opera Pia Telline di via Brofferio.

Da mercoledì, tutte le sere cenini pre – palio, mentre la cena propiziatrice si terrà sabato 3 settembre alle ore 20.30 in via Cavour.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine:

RIONE CATTEDRALE

Inizierà già OGGI, con un aperitivo in sede, nel palazzo del Michelerio, il conto alla rovescia per i vincitori del Palio in carica, il rione Cattedrale.

Tra gli eventi più importanti, martedì 31 agosto alle 17 l’inaugurazione della mostra di Gianni Peracchio, la presentazione delle drappelle di via Caracciolo e la cena sarda con il fantino.

Sabato 3 settembre, alle ore 20.30, nel cortile del Michelerio, cena propiziatoria.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine:

BORGO SAN PIETRO

Anche San Pietro aspetterà il Palio 2022 in attesa di diversi eventi: il 29 e il 31 agosto la sede del borgo in via Navizzano sarà aperta fino alla mezzanotte. Il primo settembre, alle ore 14, pomeriggio del giovane sanpietrino, a seguire cena con il fantino per recarsi alla presentazione in piazza San Secondo.

Venerdì 2 settembre, alle ore 20.30 cena propiziatrice nella piazzetta della chiesa di San Pietro.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine:

COMUNE DI BALDICHIERI

Tanti eventi di avvicinamento al Palio anche per il comune di Baldichieri, vincitore della corsa nel 2019 con la Cattedrale. Si parte lunedì 29 agosto con un apericena in musica alle ore 20. Mercoledì sarà dedicato ai “giovani leoni” con una serata con musica e open bar. Giovedì primo settembre, serata a base di gnocco fritto e poi presentazione del fantino in piazza San Secondo ad Asti.

Venerdì sera cena propiziatrice.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandina:

BORGO DON BOSCO

Diversi gli eventi in programma per il borgo Don Bosco: da mercoledì 31 agosto tutte le sere saranno diverse le occasioni conviviali presso la sede del comitato palio per aspettare insieme il Palio 2022. Sabato 3 settembre, presso l’oratorio Don Bosco, cena propiziatrice.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine:

BORGO SANTA MARIA NUOVA

Anche il borgo di Santa Maria Nuova si avvicinerà al Palio con una serie di eventi collaterali.

Da mercoledì a venerdì, tutte le sere cenini in sede (via Arò 52), mentre sabato 3 settembre, sotto i portici Pogliani di piazza Alfieri, avrà luogo la cena propiziatrice.

I rosazzurri sono anche alla ricerca di piccoli sfilanti per i cortei storici del giorno del Palio e delle giornate precedenti.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine:

RIONE SAN SECONDO

E’ fitto il calendario che porterà alla corsa del 4 settembre per il Rione del Santo. Si inizia lunedì 29 agosto con la cena della pagnotta e l’investitura del marescaldo (ovvero la persona che si prenderà cura del cavallo nei giorni del Palio).Tra gli altri appuntamenti, mercoledì 31 agosto la serata aperitivi. Giovedì 1 settembre, tradizionale grissiot e tegamata.

Sabato 3 agosto, in piazza San Secondo, cena propiziatrice.

Tra le iniziative del rione San Secondo, anche la quinta edizione del concorso riservato ai negozianti che premierà la migliore vetrina addobbata con i colori bianco e rossi.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine:

COMUNE DI MONTECHIARO

Anche il comune di Montechiaro si prepara al Palio con diverse iniziative per le vie del paese.

Sabato 27 agosto, Summer Night Party, martedì 30 agosto invece, si terrà il benvenuto ufficiale al fantino, Jonathan Bartoletti. Classico appuntamento mercoledì 31 agosto, con l’anteprima in notturna del corteo storico, mentre venerdì 2 settembre cena propiziatrice a lume di candela in via Piesenzana.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine:

BORGO TORRETTA

Tanti eventi in quella che sarà la settimana del palio del Borgo ad ovest della città, per festeggiare il ritorno della storica corsa.

Stamattina, alle ore 11.15, presso la chiesa del borgo, verranno effettuati i battesimi “palieschi” dei nuovi nati.

Venerdì 2 settembre, nel cortile della Parrocchia, cena propiziatoria alle ore 20.30

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine:

COMUNE DI MONCALVO

Diverse le iniziative del Comune di Moncalvo in attesa di tornare al Palio dopo i due anni di assenza dovuti alla pandemia.

Martedì 30 agosto, a Palazz0 Testafochi, pizzata in terrazza. Mercoledì 31 agosto, merenda con il fantino in piazza Garibaldi, a seguire esibizione di sbandieratori e musici.

Venerdì 2 settembre, sempre a Palazzo Testafochi, cena a base di bollito, mentre sabato 3 settembre cena propiziatoria sotto gli antichi portici di piazza Carlo Alberto.

RIONE SAN SILVESTRO

Diversi gli eventi che accompagneranno il rione San Silvestro al Palio 2022. Giovedì 1 settembre, alle 19.45 al C.D.C. apericena e presentazione del fantino.

Venerdì, sempre al C.D.C. cena propiziatrice. Sabato 3 settembre, dopo la sfilata dei bambini e la prova della vigilia, cena del cavallo.

Tutto il programma nella locandina.

BORGO SAN MARZANOTTO

Diversi gli eventi di avvicinamento al Palio del borgo San Marzanotto. Giovedì sera serata pizza nel palatenda oroblù al centro della frazione.

Venerdì 2 settembre sempre al palatenda oro blu, cena propiziatrice.

Sabato 3 settembre, si replica invece con la “Panzerottata”. Per l’occasione si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

COMUNE DI NIZZA

Questi gli appuntamenti del weekend paliesco organizzati dal Comitato:

Sabato Pomeriggio 03 settembre alle ore 14:30 ad Asti si svolgerà la sfilata dei bambini.

Alle ore 20:30 in piazza del Comune (Piazza Martiri di Alessandria) a Nizza Monferrato si svolgerà la Cena Propiziatoria del Palio, con la presentazione ufficiale del fantino Antonio Siri. La cena è proposta in collaborazione con la Pro Loco di Castelnuovo Calcea. Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare il 347 0844054.

Domenica 04 settembre, a partire dalle ore 10:30, partirà da Piazza del Comune (Piazza Martiri di Alessandria), proseguendo per le vie Centro Cittadino Nicese, il Corteo Storico. .

COMUNE DI CASTELL’ALFERO

Tanti gli appuntamenti per la settimana del Palio del Comune di Castell’Alfero: si inizia martedì 30 agosto con il cenino dello sfilante, per proseguire poi mercoledì con il cenino dello sbandieratore. Giovedì, prima della presentazione dei fantini in piazza San Secondo, apericena con il fantino. Venerdì sera cena propiziatrice in piazza Alfieri nel paese.

Tutti i dettagli nella locandina pubblicata qua sotto.

COMUNE DI SAN DAMIANO

La settimana del Palio del comune di San Damiano rientra a pieno titolo nel mese di festeggiamenti del settembre sandiamenese. Il 31 agosto serata rossoblù in piazza Libertà, con esibizione degli sbandieratori e presentazione del fantino Stefano Piras che correrà al Palio di Asti.

Venerdì sera, cena propiziatrice al Foro Boario.

Tutto il programma nella locandina.

BORGO VIATOSTO

In arrivo la “Settimana Viatostina” con tanti appuntamenti e momenti da condividere con il popolo bianco azzurro.

Tutti i giorni, dalle 19, bar viatostino aperto in sede; mercoledì 31 agosto accensione delle luci alla chiesa della Madonna di Viatosto, giovedì sera, prima di accompagnare il fantino all’iscrizione in piazza San Secondo, “Aperitosto” dell’iscrizione. Venerdì sera cena propiziatoria, mentre alla vigilia del Palio si terrà la cena dell’amicizia.

Tutti i dettagli nella locandina:

RIONE SAN MARTINO SAN ROCCO

Anche la “burgà d’ji lader” si avvicina al Palio con diverse iniziative. Da lunedì 29 agosto in piazza San Martino “Nui sima gagni alegher”, animazione e laboratori per i più piccoli.

Mercoledì 31 agosto apericena di benvenuto nella sede del rione, in piazza San Martino, mentre giovedì sera cena del fantino prima della segnatura in piazza San Secondo. Venerdì 2 settembre cenino delle prove mentre sabato 3 settembre cena propiziatrice nel cortile di Palazzo Ottolenghi.

Tutti i dettagli nella locandina.

RIONE SANTA CATERINA

Diversi gli eventi per la “Santa” a questo Palio 2022: gtra questi, la cena propiziatrice che si terrà sabato 3 settembre in piazza Santa Caterina.

Tutti i dettagli in locandina: