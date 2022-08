Dimissioni per Luigi Visconti, presidente di GAIA

Mercoledì 31 agosto il Presidente di GAIA, Luigi Visconti, ha rassegnato le proprie dimissioni durante la seduta del Consiglio di Amministrazione. A renderlo noto è la società stessa con una nota stampa.

Nominato nel 2014 dal Comune di Asti, come prevede lo statuto dell’azienda partecipata, in otto anni ha condotto GAIA a varcare i confini provinciali e regionali, trasformandola in uno snodo importante del trattamento rifiuti nel NordOvest e punto di riferimento per l’innovazione impiantistica nel recupero dei materiali e nell’economia circolare nazionale.

Con una lettera inviata a tutti i Soci, pubblici e privati, l’ing. Visconti precisa che “il sindaco di Asti Maurizio Rasero mi ha chiesto la disponibilità di lasciare l’incarico di Presidente di GAIA prima del termine del mio mandato. Pur con un certo rammarico, ho accettato la richiesta rivoltami dal Sig. Sindaco, così come gli avevo promesso nel momento in cui mi aveva rinnovato l’incarico nel 2022. Coerentemente in data odierna ho formalmente rassegnato le mie dimissioni al Consiglio di Amministrazione. La mia soddisfazione è quella di lasciare un’azienda in piena salute, con il piano di investimenti quasi ultimato e con brillanti prospettive per il futuro”.

La lettera prosegue con un sentito ringraziamento rivolto a tutti i Soci, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza per la proficua collaborazione di questi anni, “ma un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo a tutti i dipendenti di GAIA la cui professionalità ed il cui costante impegno hanno permesso all’Azienda di raggiungere livelli di eccellenza in ambito nazionale”.