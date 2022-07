Soldi della droga finivano in vigneti, confiscati beni a narcotrafficante residente nell’Astigiano

I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione ad una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio con la quale è stata disposta la confisca di quattro vigneti e un’abitazione nel comune di Montaldo Scarampi (AT), per un valore di 100 mila euro, di proprietà di un narcotrafficante dominicano, residente da anni nella provincia astigiana.

Tale provvedimento è giunto al passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento richiesta dalle parti e i beni sequestrati nel corso delle indagini preliminari svolte dai finanzieri del Gruppo Malpensa, mediante gli accertamenti patrimoniali, ora sono stati definitivamente acquisiti al patrimonio dello Stato per aver appurato l’assenza di lecita giustificazione sulla titolarità degli stessi e la loro riconducibilità agli introiti di illecita provenienza del dominicano.

Infatti, il Giudice dell’Udienza preliminare per l’applicazione della “confisca allargata” a fronte dell’assenza di una lecita attività lavorativa in capo all’imputato, dei redditi modestissimi dichiarati ovvero dell’assenza di redditi e della mancanza di giustificazioni per la disponibilità di ingenti somme di denaro e di beni allo stesso intestati, ha ritenuto che essi trovino la loro origine in attività illecite, segnatamente ricollegabili al traffico ingente di sostanze stupefacenti posto in essere dall’imputato ed ampiamente accertato dalle emergenze delle

indagini svolte dalle Fiamme Gialle.

In particolare, l’attività investigativa, supportata dall’analisi dei flussi finanziari tipiche della polizia economico

– finanziaria e corroborata da osservazioni, pedinamenti, attività tecnica e di intercettazione ambientale, nonché dall’utilizzo di cani antidroga e antivaluta, ha permesso di scoprire i diversi modus operandi della consorteria criminale, sequestrando diverse “partite” di cocaina, con l’arresto di 7 corrieri/ovulatori.

Questi ultimi arresti sono stati operati sul territorio nazionale (uno presso l’aeroporto di Malpensa e due a Torino) ed anche presso lo scalo aeroportuale di Madrid nonché sul territorio elvetico, ove sono stati tratti in arresto ulteriori 4 soggetti, grazie anche alla cooperazione europea con le altre forze di polizia.

Alla compagine criminale, che ha tentato di introdurre sul territorio nazionale oltre 18 kg di cocaina, da un lato, con l’apprensione del patrimonio illecito è stato colpito il movente economico e, dall’altro, sono stati comminati più di 50 anni di reclusione e oltre centomila euro di multa con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Tali risultati evidenziano la costante attività di controllo effettuata dalla Guardia di Finanza operante presso lo scale internazionale lombardo che, con una proiezione degli interventi operativi anche oltre il sedime aeroportuale, contrasta in ogni modo l’introduzione nel territorio delle Stato di ingenti quantitativi di droga destinati a rifornire i pusher nelle piazze dello spaccio e il conseguente riciclaggio dei proventi per

l’arricchimento illecito.