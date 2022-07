San Damiano: l’Amministrazione potrebbe comprare una parte del complesso ex Facis per la nuova caserma dei Carabinieri

Durante il sopralluogo alla scuola Penna di San Damiano, tenutosi la scorsa settimana, è risultato che anche l’impianto elettrico necessita di un rifacimento, oltre ai lavori di adeguamento antisismico e di coefficentamento energetico, oggetto degli attuali lavori. Questi lavori potrebbero tardare di due o tre settimane l’apertura del plesso, previsto per l’inizio dell’anno scolastico.

Si è tenuto, sempre la scorsa settimana, l’incontro tra la proprietà dello stabilimento ex Facis e l’Amministrazione comunale sulla riqualificazione della struttura. La proprietà ha dimostrato interesse: martedì 2 agosto si terrà un nuovo incontro, in Comune, per valutare come procedere. Il Comune potrebbe essere interessato ad acquistare una parte dell’area per la costruzione di una nuova caserma dei Carabinieri. “Abbiamo preso l’impegno di effettuare almeno un incontro al mese per poter continuare insieme il lavoro di risanamento dell’area” ha affermato il sindaco Davide Migliasso.

Laboratori ludico ricreativi per bambini

Un bando destinato ai distretti del Commercio per i negozi di vicinato

E’ aperto un bando triennale di 8 milioni e 800 mila euro a favore dei distretti del commercio come terre di vini e di tartufi. Il bando sosterrà progetti per il mantenimento e lo sviluppo dei negozi di vicinato, favorendo processi di rigenerazione e riqualificazione urbana. Il Comune, insieme all’Ascom di Asti, martedì 2 agosto alle 18, farà una cabina di regia per decidere quali strategie mettere in campo.

Lascia la segretaria comunale Vuillermoz. Subentra Pierangelo Scagliotti.

E’ in programma, questa settimana, una riunione in Comune con tutti i dipendenti per il saluto alla segretaria comunale, uscente, Susanna Vuillermoz. A lei subentrerà come segretario comunale il dottor Pierangelo Scagliotti.

Giovedì 28 luglio alle 21 l’incontro con i Carabineri

Verrà recuperato giovedì 28 luglio l’ incontro pubblico con l’Arma dei Carabinieri, che doveva tenersi nelle settimane scorse. Appuntamento alle ore 21 al circolo ASD di Gorzano.

Week end con i vespisti

Sabato e domenica 31 si terrà il raduno l’ottavo Vespa Raduno Nazionale. La manifestazione inizierà sabato mattina, con l’esposizione delle vespe in piazza Libertà. Durante il raduno si terrà una tappa anche alla nuova panchina gigante, inaugurata ieri.