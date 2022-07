Sabato secondo appuntamento con le corse del protocollo per il Palio 2022: diverse le iniziative dei comitati

Secondo appuntamento, sabato 23 luglio allo stadio Censin Bosia, con le corse di addestramento per i cavalli mezzosangue che prenderanno parte al Palio 2022. Dopo la serata di sabato 11 giugno, sabato si completerà il percorso che permetterà alla commissione veterinaria di valutare l’idoneità dei cavalli in vista di settembre. Non sono ancora state sorteggiate le batterie su cui si comporrà la serata, né l’orario di inizio (che dipenderà dal numero di cavalli iscritti che prederanno parte alle corse).

L’occasione, intanto, è propizia per alcuni comitati per presentare il fantino che difenderà i colori al Palio: venerdì 22 luglio, alle ore 20, a Palazzo Testafochi a Moncalvo, ci sarà la presentazione del fantino del comune aleramico, Massimo Columbu.

Doppio appuntamento invece per il rione San Paolo: venerdì 22 luglio alle ore 20,45 nel cortile della Fratellanza Militari in Congedo in via Bonzanigo si terrà la presentazione del fantino che indosserà la gavardina oro- rossa, Andrea Coghe, mentre domani, alle ore 21,30, sempre nel cortile di via Bonzanigo, appuntamento in musica con lo spettacolo della Palmarosa band “Liberi di volare”.

Nizza presenterà il suo fantino, Antonio Siri, venerdì 22 luglio al ristorante La Signora in Rosso.