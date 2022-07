Riparte (tra molte difficoltà) anche il Palio: “Dal 2023 avere un Ente sarà una necessità”

Primo Consiglio del Palio della nuova Amministrazione, che fa il punto sulla situazione organizzativa del Palio 2022. Come le Sagre, anche la più importante manifestazione astigiana incontra diverse difficoltà economiche e gestionali per la ripartenza.

Il mossiere del Palio 2022 sarà Renato Bircolotti.

Tribuna Alfieri senza copertura

Come per le Sagre, anche il Palio attualmete vive le difficoltà della ripartenza post pandemia, come ha spiegato il sindaco durante il suo intervento. “Stiamo affrontando grandi difficoltà per l’allestimento delle tribune e della pista, con rincari enormi rispetto al 2019– confessa Rasero – il Comune metterà presto 80mila euro a bilancio: stiamo cercando sponsorizzazioni e aiuti per organizzare il Palio al meglio”. Verranno risparmiati i soldi per la copertura della tribuna Alferi, perchè la Provincia ha avvisato di alcune criticità per l’installazione dei montanti sulla facciata del Palazzo. Il catino, poi, verrà completamente smontato entro la domenica successiva per far posto al Festival delle Sagre, che quest’anno tornerà alla location di piazza Alfieri.

Il Palio nuovamente su RAI 3

Tornerà la consueta diretta nazionale su RAI 3. “Abbiamo avuto una interlocuzione positiva con la dirigenza RAI” ha detto Rasero.

“Ente Palio? Sarà un obbligo, non una possibilità”

“Dopo l’edizione di settembre, dovrà diventare un obbligo discutere la creazione di un Ente Palio, con una componente pubblica e privata – continua il primo cittadino – ormai sostenere costi e problemi solamente con la gestione comunale è impossibile: mancano non solo le risorse economiche ma anche quelle umane. Altrimenti il destino sarà una morte naturale a livello gestionale della manifestazione. Se il Palio avrà la forza di sostenere da solo un Ente, bene, altrimenti anche il Palio farà riferimento a un Ente che gestirà il settembre astigiano, con Douja e Sagre”.

I Palii 2020 e 2021? Andranno al Museo del Palio

E’ stata infine decisa la collocazione dei sendalli 2020 e 2021, che andranno al Museo del Palio. La Commissione artistica del Collegio dei Rettori elaborerà una proposta per la cerimonia di traslazione dei due palii dalla sala giunta (dove sono attualmente conservati) alla nuova destinazione.