Orecol, riaperti i termini per le candidature

Con comunicati di nomina del presidente del Consiglio regionale pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte (n. 30 del 28 luglio 2022) sono stati riaperti i termini per la presentazione di alcune candidature. Sono comunque mantenute valide le candidature già pervenute (che non dovranno essere ripresentate).

Commissione di garanzia, avviso per l’elezione di due componenti;

Agenzia Piemonte Lavoro APL Collegio dei Revisori dei Conti, per 3 membri effettivi (di cui uno su indicazione dell’Anci Piemonte) e di due membri supplenti (di cui uno indicato dall’Anci Piemonte);

Organismo regionale per il controllo collaborativo ORECOL, per l’elezione di tre componenti (di cui uno con funzioni di presidente)

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 27 settembre 2022.

Le istanze di candidatura devono essere sottoscritte e presentate al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il testo dei bandi, i moduli per la presentazione delle candidature e tutte le informazioni utili sono a disposizione al seguente indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine.