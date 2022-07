CSE FLPL Alessandria-Asti: “Casa di Riposo Città di Asti ancora in bilico”

Riceviamo e pubblichiamo dal Coordinamento Territoriale Alessandria-Asti della CSE FLPL il seguente comunicato stampa

In data 20 Luglio 2022 si è tenuto un incontro tra la Cse FLPL ed il Sindaco di Asti Dott. Mauro Rasero in merito al futuro della Casa di Riposo Città di Asti, situazione che però risulta ancora in bilico dove di certo non c’è nulla(se non il debito accumulato).

Negli ultimi giorni la situazione però si è aggravata con la pubblicazione di molteplici articoli, soprattutto pubblicati da alcune testate giornalistiche, che hanno portato solamente una cattiva pubblicità che di certo non ha aiutato la struttura di Via Bocca.

Inoltre, In un clima di collaborazione il Sindaco è stato informato della situazione che i lavoratori stanno vivendo all’interno della struttura, grande risalto è stato dato alla situazione dei dipendenti del Servizio Cucina che dal mese di Ottobre 2022 sono stati “parcheggiati” senza svolgere alcun compito, il Sindaco ha fatto trasparire la sua volontà di eseguire tutto quanto è nelle sue possibilità per non peggiorare la situazione.

Nel pomeriggio si è tenuta poi un’assemblea dove hanno partecipato molti dipendenti della Casa di Riposo

Rimaniamo in attesa di sapere, come ci è stato comunicato dal Sindaco e dall’Assessore Marrone, quale sarà il futuro di molti lavoratori ed ospiti.

Per il Collegio di Presidenza Territoriale

CSE FLPL Alessandria-Asti

Stefania Gallo