A Gorzano al via la quattro giorni della Sagra del Fritto Misto e del Festival delle Migliori Orchestre da Ballo

E’ tutto pronto nella frazione Gorzano di San Damiano d’Asti per una quattro giorni di enogastronomia e di grande musica proposta dalla locale proloco con la 30a Sagra del Fritto Misto alla Gorzanese e l’11° Festival delle Migliori Orchestre da Ballo.

Per quattro sere, da venerdì 22 a lunedì 25 luglio, dalle 19 lo stand gastronomico con il Fritto Misto e molte altre prelibatezza preparate della Proloco di Gorzano.

Ogni sera sarà allietata, a partire dalle 21,30, dalla musica di un’orhcestra diversa: si parte domani, venerdì 22 luglio con l’orchestra spettacolo Renzo Biondi, sabato 23 tocca all’Orchestra del Cuore, domenica 24 Daniele Cordani, infine lunedì 25 chiude I Rodigini.

E come per ogni festa che si rispetti non potevano mancare le giostre per tutte le età, sia per i più piccoli che per i “diversamente” piccoli, e il banco di beneficenza.

Quest’anno la Festa di Gorzano taglia un traguardo importante quello della 30a edizione, così ce la presenta il portavoce della proloco, Giancarlo Ponte: “La festa di Gorzano è un gioiellino, e tutto questo grazie al gruppo di volontari; un grazie particolare va al padrone di casa, il nuovo parroco Don Giancarlo D’Ugo, e al gruppo cucina capitanato da Luciana, Rosanna, Anna Maria, Laura, Elisa e Domenica e tanti altri.

Come proloco ci siamo dati un obiettivo: riprendere in mano la festa cercando di portare avanti le tradizioni, per dare una continuità a quello che si è fatto in questi 30 anni ed essere un esempio per i nostri figli; noi dobbiamo mantenere lo stesso spirito di quelli che sono partiti trent’anni fa, la voglia di essere comunità, la voglia di condividere insieme una tradizione, momenti di gioia, di dolore, di amicizia, questo è per noi il modo di fare comunità”.

Non solo ottima musica e enogastronomia, ma anche attività sportiva: negli anni a Gorzano è stata costruita una palestra dove adesso ha sede l’ASD Gorzanese e dove si fanno molte attività sportive, ballo liscio e latino, crossfit, yoga e tante altre attività, con gli anziani che vanno a giocare a carte. Durante tutte le serate delle festa, dalle 20,30 alle 21,30, è prevista una dimostrazione delle attività legate all’associazione sportiva per fare promozione della palestra.

La proposta enogastronomica è quanto mai varia e di assoluto livello: “Prima di tutto devo ricordare che i posti sono limitati, purtroppo i tempi sono cambiati e abbiamo dovuto contenere i posti. Il vero protagonista è il matrimonio enogastronomico: dagli antipasti, carne battuta, peperoni, agli agnolotti tipici del Monferrato, fino ad arrivare il piatto re che è il Fritto Misto alla Gorzanese, dove cerchiamo tutti prodotti a km 0, tutto fatto fresco sul momento, quindi c’è un grande impegno di preparazione prima con l’impanatura e poi nella cottura e nel servizio. E’ una festa per tutti e tutti insieme cerchiamo di portare onore a Gorzano.”

Non possono mancare i grandi vini del nostro territorio, con quattro aziende del territorio: CarlinDePaolo, Cantine Povero, Torchio Vini e Fratelli Ponte, che propongono quattro vini, uno per ogni azienda: arneis terre alfieri, barbera d’asti, bonarda e cortese” spiega Giancarlo Ponte che poi chiosa “Binomio enogastronomico, valorizzazione del territorio, è questo il nostro modo di fare la festa di Gorzano: come sempre abbiamo già tante prenotazioni di persone che vengono da lontano approfittando della sagra per farsi la gita, godersi le nostre colline e gustarsi le nostre proposte enogastronomiche“.