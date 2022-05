Un cuore grande con vista panoramica per la Festa della Mamma

Domani, domenica 8 maggio, si celebra la festa della mamma e mi sono lasciata ispirare da questa ricorrenza per il suggerimento per una gita fuori porta. Ovviamente tutto dipende dalle condizioni meteo ma le mete restano e anche se oggi e domani la pioggia non ci farà venire voglia di gironzolare prendete nota che ci potrete andare un’altra volta.

Oggi facciamo qualche chilometro in più rispetto al solito: attraversiamo la panoramica Alta Langa e, giunti a Montezemolo, salutiamo il Piemonte per fare qualche chilometro in Liguria. Vi porto a Roccavignale, in provincia di Savona, dove, in un’area pic nic estremamente panoramica, si staglia un grande cuore, un cuore che non sarà grande come quello delle mamme ma comunque fa già la sua figura! Qui vicino c’è anche una panchina gigante, dove c’è una scritta che potrebbe andare molto bene per le mamme che sono sempre indaffarate: “Che il riposo possa dare nuove forze ed idee…”. Se volete approfondire ecco il mio racconto con tante foto: ci sono stata a gennaio, ma il cuore è sempre là ad aspettare i curiosi!

Per saperne di più clicca qui -> Un cuore gigante a Roccavignale e una Big Bench: che spettacolo!

Un cuore gemello a quello di Roccavignale si può trovare anche in riva al mare, a Borghetto Santo Spirito!

Vi parlavo della strada per arrivare fino al primo cuore, a Roccavignale: l’ideale è percorrere la meravigliosa strada salendo prima verso Bossolasco e poi restando in costa sulle alte colline di questa porzione delle Langhe. Incontrerete luoghi storici, sulla strada Napoleonica, nel ricordo di battaglie tra l’esercito francese e quello piemontese, vedrete panorami sulle Alpi Marittime da togliere il fiato, e incontrerete anche la Panchina Gigante di Paroldo, accessibile a tutti, anche a chi deve ha difficoltà motorie! Scoprite che incontri speciali si possono fare da queste parti cliccando qui -> Dalla Panchina Gigante di Paroldo si respira storia napoleonica

Un’aria così speciale che mi ha fatto venire i superpoteri! Parola di Giornarunner!