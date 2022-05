Sabato al Teatro di Moncalvo “Il fu Mattia Pasquale” degli Agar

Ultimo appuntamento per la stagione teatrale di prosa al teatro civico di Moncalvo con lo spettacolo fuori abbonamento “Il fu Mattia Pasquale” , in programma sabato 7 maggio alle ore 21.

Testo e regia dello spettacolo sono di Pellegrino Delfino, con Mario Li santi, Silvana Nosenzo, Giada Dovico, Nicoletta Porporato, Daniele Coppo e Maria Calabrese. Direzione tecnica: Nicolò Li Santi, Francesco Renna, Giuseppe Li Santi.

A chi non piacerebbe vincere al Superenalotto una cifra iperbolica, sdossandosi dal tedio della routine e vivere un’altra vita sfuggendo così al suo scarno universo? Mattia Pasquale vi sfugge compiaciuto e senza rimorsi, dacché tutti lo credono morto, per via di un treno che ha deragliato finendo nel Buco Nero del Niente, ma che Pasquale ha perso per banal ritardo. Cosicché, mentre a Napoli c’è la sua lapide, l’inedito Mattia Pasquale, ora con nuova identità, ricco e innamorato, vive la sua vita in altra città. Il diavolo però ci mette la coda, una coda lunga attorno al collo al fine di asfissiarlo. Ma Pasquale reagirà mozzandogliela a tutto tondo con una trovata, una condotta, una mossa che suona logica solo in apparenza, ma che nella sostanza stride, impapocchiosa e paradossale, come un’unghia che corre sulla lavagna.

E’ possibile prenotare i posti dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 telefonando presso la Drogheria Broda di Moncalvo al numero 0141917143 oppure, solo per informazioni o urgenze, al numero 3738695116, dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì, o inviando un email a info@arte-e-tecnica.it.Tutti i biglietti prenotati dovranno essere ritirati il giorno dello spettacolo obbligatoriamente un quarto d’ora prima dell’inizio dello spettacolo. A prenotazione scaduta, i posti prenotati saranno messi in vendita.

E’ possibile e preferibile il pagamento elettronico sia per l’acquisto degli abbonamenti che dei singoli biglietti.

L’accesso al teatro è regolato secondo le recenti normative anti Covid. Per gli acquisti on line: www.arte-e-tecnica.it