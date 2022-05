Parte il maggio dei piccoli produttori nei negozi della Cooperativa della Rava e della Fava

Prima parte di maggio ricca di eventi e proposte alla Cooperativa Della Rava e Della Fava di Asti.

Lunedì 2 maggio alla Bottega di via Cavour 83 passaggio di testimone per Servizio Civile Universale: Elisa dopo un intenso anno di impegno in bottega e sul territorio termina il servizio passando le consegne a Francesca e Davide che promuoveranno tutta una serie di attività sul tema: ‘ConsumAttori, giovani per una economia solidale’.

Sempre in Bottega dal 3 maggio andremo a promuovere una nuova realtà operativa in Libano per ‘Costruttori di Economia di Pace’: Fair Trade Lebanon attraverso una serie di attività agricole svolge un ruolo importante in zone colpite da conflitti anche attraverso l’accoglienza di profughi siriani.

Una delle attività è la coltivazione e la raccolta dei petali della rosa di Damasco che sono l’ingrediente base di alcuni prodotti cosmetici a marchio Natyr : l’acquisto di questi prodotti garantisce lavoro e dignità a questa organizzazione in una terra difficile.

Da martedì 3 maggio inoltre prosegue alla Bottega di via Cavour 83 ‘L’occasione di non sprecare’ con focus moda etica: diamo una seconda possibilità agli articoli di abbigliamento ed accessori delle passate collezioni; martedì 4 in occasione della Fiera Carolingia apertura con orario continuato dalle ore 9.00 alle 19.30.

E’ tempo di Primavera Cosmetica dal 4 al 22 maggio: in bottega su tutta la linea Natyr promo 15% sull’acquisto di due prodotti e su 25 euro di spesa in regalo la lozione corpo rigenerante.

Al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 i primi due week end di maggio sarà ‘A Maggio fiorisce la bellezza!’ con sconto 15% su linea viso e linea capelli degli storici marchi di biocosmesi.

Al NaturaSì nuovi appuntamenti di Bio Tipico Locale con l’incontro dei nostri piccoli produttori del territorio: sabato 7 maggio avremo gli artigiani per passione 3C di Scurzolengo con la produzione di soffiotti, monelle e rubatà; sabato 14 maggio la Cooperativa Agricola La Masca presenterà la produzione della Robiola di Roccaverano D.O.P.

Per scaricare la locandina con tutti gli eventi clicca qui —->>>> MAGGIO 2022 PRIMA QUINDICINA