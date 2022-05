L’Asti in Rosa torna ad animare la città: una bella serata di festa nel segno della solidarietà

Dopo il rinvio per maltempo, oggi, venerdì 13 maggio, è tornata l’Asti in Rosa, la camminata organizzata da LILT e CONI, giunta alla sua sesta edizione, per raccogliere fondi a sostegno delle attività di prevenzione oncologica della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Asti ODV.

In moltissimi hanno partecipato alla manifestazione che ha visto il ritrovo allo stadio Censin Bosia, dove alle 20 è stata data la partenza della camminata per poi ritornare al Censin Bosia, dove per tutta la serata le palestre astigiane presenti hanno allietato con balli e musiche per una vera festa.