Al Naturasì di Asti i prodotti del laboratorio artigianale 3C di Scurzolengo

Sabato 7 maggio riprendono gli incontri al NaturaSì astigiano di piazza Porta Torino 14-15 con i bio produttori locali che sanno unire la produzione tipica del territorio locale con il plus valore dell’agricoltura biologica.

Sabato prossimo ospite sarà 3C di Scurzolengo, laboratorio artigianale che ha avviato una produzione bio di soffiotti (grissini) all’olio ed all’acqua, di monelle semplici, al rosmarino ed al pomodoro (lingue) e di rubatà classici ed al rosmarino.

Quest’azienda si sviluppa così nel cuore dell’Astigiano dal 2010 con l’obiettivo di riscoprire antiche ricette, tramandate di padre in figlio, e creare i suoi prodotti come si faceva un tempo, utilizzando ingredienti di altissima qualità ed assolutamente naturali. Da circa due anni ha attivato una linea di produzione biologica certificata che ha trovato subito posto sugli scaffali del nostro supermercato ritenendo quest’esperienza in linea con la nostra mission.

In questi due anni ha ampliato la produzione con nuovi prodotti.

Durante la giornata gli artigiani di 3C presenteranno tutta la propria produzione con degustazione gratuita.