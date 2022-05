Ad Asti torna l’Oral Cancer Day organizzato da Fondazione ANDI Onlus

Dopo due anni di interruzione a causa dell’emergenza sanitaria, i dentisti volontari ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani, tornano in tante piazze del nostro Paese per sensibilizzare il grande pubblico sul tumore del cavo orale.

Torna sabato 14 maggio in piazza San Secondo ad Asti così come nelle principali piazze d’Italia l’Oral Cancer Day. L’ appuntamento organizzato da Fondazione ANDI onlus – Associazione Nazionale Dentisti Italiani per la tutela della salute del cittadino e, in particolare, per la prevenzione del tumore del cavo orale, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla fondamentale importanza di una diagnosi precoce nel combattere questa grave patologia.

Giunta alla sedicesima edizione, l’iniziativa vanta la patnership con importanti associazioni AIOLP (Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti), FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), SICMF (Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale), SIOeChCF (Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico Facciale) e SIPMO (Società Italiana di Patologia e Medicina Orale).

Ad Asti i dentisti volontari ANDI saranno in piazza San Secondo dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di sabato 14 maggio con l’Ambulatorio mobile della Prevenzione messo a disposizione dal CDC.

Qui i cittadini potranno essere visitati gratuitamente, ricevere materiale informativo e parlare direttamente con i dentisti ANDI dei fattori di rischio e degli stili di vita da adottare per prevenire questa terribile neoplasia che interessa gengive, lingua e tessuti molli della bocca, dei motivi per cui è necessario per i soggetti a rischio effettuare frequenti visite di controllo e di quanto la prevenzione sia davvero efficace.

Dal 16 maggio al 17 giugno andando su www.oralcancerday.it o chiamando il numero verde 800 058 444 si potrà trovare lo studio più vicino e prenotare una visita di screening con gli odontoiatri ANDI.