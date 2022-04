Vacanze in barca a vela: le destinazioni magiche da scegliere per l’estate

Cosa ti piace di più di un viaggio in barca? Forse il vento tra i capelli e il mare che ti circonda, con il suo odore e il suo splendido colore, oppure la sensazione di relax e serenità, o ancora, l’atmosfera e la compagnia.

Qualunque sia la cosa che ti affascina di più di un viaggio in barca, l’ideale è trascorrerlo con delle persone che hanno i tuoi stessi interessi e provano le stesse emozioni.

Ecco perché, per scegliere le tue prossime vacanze in barca a vela, cavalcando il trend del momento, non puoi non avvalerti dei consigli di un tour operator online come Tramundi, molto apprezzato dai viaggiatori anche questo tipo di esperienza di viaggio.

I loro esperti ti indirizzeranno senza indugio verso la scelta migliore in base ai tuoi gusti e l’esperienza che vuoi vivere in un luogo. Se sei un tipo di viaggiatore avventuroso e che ama la natura non puoi perderti un tour in Sardegna e Corsica partendo da La Maddalena per dirigerti verso le Bocche di Bonifacio.

Il capitano della barca porterà te e i tuoi compagni d’avventura alla scoperta di terre meravigliose, come Caprera, Bonifacio, Lavezzi, Cavallo e Spargi per ammirare da vicino i villaggi dei pescatori, le baie e le spiagge dei lidi bianchi come il latte.

La barca a vela è perfetta per partire verso l’estero, in direzione della Croazia. Puoi scegliere se dirigersi verso delle isole Kornati per far tappa in luoghi splendidi e piccoli villaggi come Lukoran, Olib, Veli Rat oppure verso la Croazia del Sud verso l’isola di Vrgada, Tijat, Mana e Sali.

Immancabile tappa dei tour in barca a vela è anche la Grecia. Qui c’è l’imbarazzo della scelta. Puoi scegliere tra le isole Ionie con la bella e misteriosa Skorpios, nota per essere l’isola del magnate Aristotele Onassis, e Kastos con la sua famosa bianca scogliera oppure un viaggio nel Dodecaneso verso l’isola di Kalymnos e Leros, dove i confini dell’isola formano quattro ampie baie chiamate “i quattro mari di Leros”, ciascuna delle quali era adibita a porto.

Preferisci la Spagna? Puoi sempre scegliere di prenotare un tour a Ibiza e Formentera in barca a vela per immergerti nell’atmosfera di festa tipica delle Baleari, magari facendo tappa alla Riserva Naturale di Espalmador, un’isola vergine raggiungibile solo via mare, e a Es Vedrà, l’isola delle leggende. Pensa che c’è chi narra che questa è l’isola delle sirene citata nell’Odissea e chi dice che è la parte visibile della città sommersa di Atlantide: in vero sogno!

foto pixabay.com