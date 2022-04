Torna “Astipedalando tra i … borghi”, terzo appuntamento del circuito paliofilo Superprestige

Domenica 1° Maggio 2022, organizzata da Albatros Comunicazione con il patrocinio del Comune di Asti, si svolgerà per le vie cittadine – con partenza alle ore 10,30 da Via C.Battisti – la 35a edizione della “Astipedalando tra i … borghi”, manifestazione cicloturistica libera a tutti.

Le Pre-Iscrizioni saranno possibili da Dimensione Sport, in Via Cesare Battisti, 26 ad Asti, sino alle ore 19,30 di Sabato 30 Aprile (al costo di 7,50 €) ed ancora nella mattinata di Domenica 1° Maggio (al costo 8,00 €) sino a qualche istante prima della partenza. Ad ogni partecipante sarà consegnata la maglietta ufficiale della manifestazione ed una pubblicazione con la storia delle precedenti edizioni. Nel 2019, in occasione dell’ultima edizione disputata, furono oltre un centinaio le magliette andate esaurite, con una solidarietà di 250,00 € devoluta all’Associazione One More Life. Così come nel 2022.

La “AstiPedalando tra i … borghi” anche quest’anno farà parte del calendario annuale del “Superprestige”. Nel 2919 il Comitato Palio più numeroso era stato quello di San Secondo che aveva preceduto Castell’Alfero e Cattedrale.

Percorso

Partenza: ore 10,30 – P.za Medici/Via C.Battisti

Via C.Battisti – P.za Medici, Via Hope, P.za Catena, Via M. Rossi, P.za Roma, C.so Alfieri, P.za Alfieri, P.za Libertà, C.so Einaudi, C.so G. Ferraris, C.so Genova, C.so Alessandria, C.so Alessandria, C.so Casale, Strada Volta, Via Monte Rainero, P.za 1° Maggio, C.so Alfieri (intero tratto), P.za Torino, C.so D.Minzoni, cavalcavia Giolitti, C.so Venezia, C.so Savona, C.so Einaudi, C.so alla Vittoria, P.za Alfieri, C.so Dante, P.za Martiri Libertà, Via M.D’Azeglio, P.za Medici.

Arrivo ore 12,00: P.za Medici

Con 16 Comitati finora protagonisti in campo, la classifica del “Superprestige” – Trofeo Allianz Ag. Asti Maurizio Madonia – dopo la disputa dei Tornei di Bocce (vinto da San Damiano) e di Bowling (vinto da San Secondo), propone al comando San Secondo che con 44 punti precede San Damiano (42), Torretta/San Marzanotto (36) e Castell’Alfero (34). A seguire Santa Maria Nuova (30), Santa Caterina (29), San Pietro (24), Don Bosco (18), Moncalvo (16), Montechiaro (15), San Martino/San Rocco (12), Baldichieri (9), San Paolo (8), Viatosto (7) e Cattedrale (6).