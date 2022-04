Riviera in Fiera, a Cocconato una giornata con l’Antica Fiera di San Marco

Dopo due anni ritorna a Cocconato il tradizionale appuntamento del 25 aprile con Riviera in Fiera, l’antica Fiera di San Marco, organizzata dal Comune di Cocconato, per una giornata dedicata alle specialità enogastronomiche locali e all’artigianato di pregio.

Quest’anno, la Fiera di San Marco avrà una veste nuova, diversa e più ampia nei contenuti, tale da renderla veramente una “fiera di promozione del territorio” e non un mercato, puntando su espositori e venditori di articoli di particolare artigianato che rivestano il carattere della originalità creativa, nonché prodotti tipici del territorio. L’evento inizierà alle 10 e lungo le vie del paese ci saranno le bancarelle e attrazioni per grandi e piccini. Dalle 12, in Piazza M. Giordano, si potrà pranzare con le associazioni di Cocconato che prepareranno menù con piatti tipici della cucina tradizionale.

Sarà l’occasione anche per il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato per presentare progetti e prodotti tipici come, tra gli altri, la Pagnotta di Cocconato e i Biscotti di meliga. Il Consorzio, guidato da Adriano Cavallito e formato da diverse aziende e cantine del territorio (Emilio Berruti Macelleria, Caseificio Balzi, Apicoltura Beeo, Maciot, Marové, Cantina Nicola, Poggio Ridente, Paoletti, Dezzani, Benefizio di Cocconato, Cantina del Ponte, Osteria della Pompa, Cascina Rosengana, Salumificio Ferrero) attende i visitato presso la propria sede in via Vittorio Veneto 1.

La Pagnotta di Cocconato è prodotta con lievito, olio d’oliva, acqua e sale e farina GranoPiemonte, da grano coltivato a Cocconato e trasformato dal forno locale. Il grano, tutto italiano, usato per la farina di questo pane, viene coltivato proprio nei campi vicino al paese, in frazione Tuffo, dall’azienda di Enrico Striglia: tre ettari di terreno dedicati alla produzione di circa 150 quintali di grano. Si segue il protocollo ideato da Coldiretti: coltivazione di quattro varietà premiscelate – testate e utilizzate sul territorio- sullo stesso appezzamento per ottenere, già in campo, una miscela adatta a una farina versatile, a chilometro 0, oltre che certificata in una filiera che parte dal seme fino ad arrivare al prodotto finito da banco.

La Pagnotta di Cocconato, pensata per racchiudere e simboleggiare i valori dell’associazione, è il primo prodotto creato appositamente per il Consorzio: si può acquistare in paese, presso la panetteria Marco e Elena, la latteria Daniela Bragagnolo e il supermercato Despar di Cocconato e viene utilizzato da Osteria della Pompa e dal ristorante della Locanda Martelletti.