Passeggiata al Sacro Monte di Mongardino

In occasione dell’ultimazione dei lavori di restauro esterno delle cappelle del Sacro Monte di Mongardino è organizzata per domenica 1 maggio una “passeggiata in collina”

Il programma prevede il ritrovo alle 8,30 davanti al Municipio di Mongardino con partenza alle 9. Alle 10,30 piccola sosta con ristoro offerto dagli Amici di San Marzanotto. Arrivo a Mongardino al Sacro Monte previsto per le 11,30. Seguirà la cerimonia di inaugurazione delle cappelle e alle 12 il rinfresco a cura della Pro Loco di Mongardino.

Partecipazione gratuita.