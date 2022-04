Nuovi orari di apertura del negozio “Qualcosa di giusto” a San Damiano d’Asti

Il punto ventita bio-equo e solidale Qualcosa di Giusto in via Roma 10 a San Damiano d’Asti amplia gli orari di apertura in questo periodo pasquale.

Lunedì 11 aprile e da mercoledì 13 a sabato 16 aprile apertura dalle ore 9 alle ore 12.

Il punto vendita, gestito dai volontari dell’Associazione Gruppo per l’Autogestione in collaborazione con la Cooperativa Rava e Fava, offre tutta la gamma di eccellenze dolciarie bio e fair trade; è inoltre possibile acquistare ceste-confezioni pasquali. Riferimento per qualsiasi esigenze : 388 8323063.