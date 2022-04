Le grappe del consorzio piemontese sulla piazza di Vinum

Si riaprono le belle piazze della città di Alba per Vinum, il grande evento di settore che tradizionalmente accoglie un pubblico molto numeroso, e di carattere internazionale. E il Consorzio di Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo sarà presente, alla luce della attiva e ormai storica collaborazione con l’Ente Fiera albese. Lo stand del Consorzio, che proporrà un Banco d’Assaggio delle tante e diverse tipologie delle grappe piemontesi, sarà in Piazza San Paolo, e sarà aperto al pubblico nei giorni 23, 24, 25, 30 aprile e 1, 7 e 8 maggio, con orario 10.30-20.

Il Consorzio sarà poi protagonista il 25 aprile alle ore 16 all’interno della Sala Beppe Fenoglio, nel centrale Cortile della Maddalena, con un workshop nel programma “Vinum Lab” dedicato ai distillati: “L’eccellenza delle grappe piemontesi: degustazioni in purezza e in cocktail” (info e prenotazioni su www.vinumalba.com) proporrà un incontro ravvicinato con il mondo degli alambicchi; una degustazione guidata di due grappe monovitigno sia in purezza sia attraverso due cocktail, per scoprire i caratteri speciali dei distillati provenienti dalle aziende piemontesi aderenti al Consorzio.

Al Banco d’Assaggio, dove troveranno spazio grappe giovani e invecchiate, aromatizzate e anche liquori, saranno presenti gli assaggiatori professionisti dell’ANAG, che da sempre forniscono un importante supporto alle azioni di valorizzazione di questi prodotti, ed anche i mastri distillatori e i rappresentanti delle aziende saranno disponibili a raccontare al pubblico il loro lavoro e i segreti delle loro grappe.