Coop è lieta di presentare il suo servizio di spesa a domicilio. Come funziona? Ordini direttamente dal nostro portale, scegli ciò che vuoi e ricevi i tuoi prodotti direttamente a casa!

Ma non è finita qui, se preferisci puoi anche ritirare presso il nostro punto vendita.

Nei prossimi paragrafi vediamo come funziona il servizio, i vantaggi e le agevolazioni quotidiane di cui potrai beneficiare.

La spesa a domicilio, un nuovo servizio firmato Coop

Coop da sempre attenta alle esigenze dei suoi utenti è lieta di annunciare a Casale Monferrato del nuovo servizio di consegna spesa a domicilio.

Immaginiamo di poter evadere per un attimo dalla realtà quotidiana: traffico, rallentamenti, imprevisti o ancora impegni familiari, lavorativi e o cambiamenti dell’ultimo minuto.

Situazioni che praticamente capitano quasi ogni giorno. Ebbene Coop, attraverso l’ascolto della propria clientela, permetterà ai clienti di Casale Monferrato di effettuare tramite la propria piattaforma online la spesa esattamente come se ci si trovasse dentro al supermercato.

Il Funzionamento? Semplicissimo.

Basterà andare a selezionare i prodotti desiderati, aggiungerli al carrello virtuale, finalizzare l’acquisto e come per magia ecco che la spesa arriva in casa!

Non è finita qui, i servizi Coop sono molteplici e vengono incontro a quelle che sono le richieste dei clienti. Stiamo parlando un’azienda attenta alle problematiche quotidiane che mette il cliente al centro ma soprattutto in grado di intercettare bisogni e necessità ricorrenti.

Un’alternativa possibile alla spesa da casa, infatti, è il ritiro in sede.

Parliamo della possibilità di creare una sorta di borsa della spesa all’interno della piattaforma di online shop della Coop, aggiungere i prodotti desiderati come alimenti e bevande e ritirare il proprio pacchetto direttamente alla Coop di Casale Monferrato.

Un’alternativa che trova spazio nel momento in cui non ci troviamo in casa o semplicemente perché la nostra giornata prevede un rientro nella tarda serata.

Ma quali sono i benefici principali di questi nuovi servizi?

Risparmia tempo: dimentica le follie e le corse per andare al supermercato, fai tutto dal nostro portale.

Dedicati al tuo lavoro: avrai a disposizione tutta la calma del mondo per portarti avanti con gli impegni lavorativo, alla spesa pensa il team di Coop.

Compra solo ciò che desideri: la tua lista della spesa virtuale diventa realtà, con l'online shop di Coop acquisti solo i prodotti che servono senza distrazioni.

Prodotti di qualità: Coop è sinonimo di eccellenza, avrai a disposizione un catalogo prodotti che includono alimenti, bevande, conserve, latte. Tutto a portata di click.

Sicurezza, versatilità e facilità d'uso: un portale online facile da consultare, veloce e super sicuro.

Coop è finalmente a casa tua grazie alle nuove opportunità della spesa a domicilio e del ritiro in sede, fare la spesa non sarà più la stessa cosa.

Decidi tu in completa libertà come approcciare al nuovo mondo della spesa digitale, un’occasione unica per restare in contatto con il mondo Coop, scoprire in anticipo nuove offerte, dedicare solo e soltanto il tempo che desideri per lo shopping dei tuoi prodotti preferiti.

Hai già deciso? Coop ti aspetta con felicità.