Incendio ad un’autovettura nei pressi del campo sportivo di Valfenera

Intervento dei Vigili del fuoco nella serata di oggi (intorno alle 21), lunedì 25 aprile, a Valfenera.

Presso il campo sportivo del paese astigiano si è verificato, per cause ancora in corso di accertamento, un incendio ad un’autovettura parcheggiata nei pressi degli spogliatoi; le fiamme hanno coinvolto anche parte della facciata della struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti, i volontari di Villanova d’Asti e i carabinieri del posto.