“Elezioni RSU 2022 grande affermazione della FLP-CSE SANITA’-CSE FLPL nelle province di Alessandria ed Asti”

Riceviamo e pubblichiamo

“Grande affermazione della FLP-CSE SANITA’-CSE FLPL nelle province di Alessandria-Asti, che si afferma sempre di più come valida alternativa al Sindacato confederale, un grazie alle candidate, ai candidati e ai componenti di Commissione Elettorale e di seggio” Questo il commento di Gallo Stefania Coordinatrice della FLP, CSE SANITA’, CSE FLPL di Alessandria-Asti a seguito dei risultati emersi dalle elezioni RSU 2022 tenutesi nel comparto del Pubblico Impiego in questi giorni.

In una situazione abbastanza particolare e difficile come quella che stanno vivendo in questi giorni tutti i dipendenti pubblici le elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie negli uffici pubblici hanno dimostrato un’affluenza mediamente superiore al 60-70% confermandosi come un importante momento di vita lavorativa democratica e partecipata.

la FLP-CSE FLPL-CSE SANITA’ dimostra un incremento di liste presentate rispetto alla scorsa tornata elettorale ed una percentuale media di voti sul numero dei votanti che si attesta al 22%, anch’essa aumentata rispetto alla scorsa tornata.

Ottimo risultato all’Agenzia delle Entrate di Alessandria dove la FLP si afferma come primo sindacato.

Risultato clamoroso all’INPS di Alessandria dove la FLP, presentatasi per la prima volta, è il secondo sindacato per numero di voti così come all’Agenzia delle entrate di Asti dove la FLP è il secondo sindacato per un voto di distacco dal primo.

Incoraggianti anche i risultati all’Ufficio Scolastico provinciale di Alessandria-Asti-Cuneo, anche in questo caso la FLP si è presentata per la prima volta, nell’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria la CSE SANITA’(alla prima esperienza) si aggiudica un seggio e risulta essere l’ottava lista su dieci per numero di voti e quinto sindacato su dieci tra i Sindacati autonomi.

Nel comparto Funzioni locali, la neonata CSE FLPL (che all’interno riunisce tra i tanti FLP e DICCAP) ha la conferma dei seggi, presi nella precedente tornata elettorale dal DICCAP, nei comuni centro zona della Provincia di Alessandria.

Rimangono invece in attesa di conferma per dei ricorsi che verranno intrapresi nei prossimi giorni per alcuni collegi elettorali.

L’Ufficio Stampa FLP-CSE FLPL-CSE SANITA’ AL-AT